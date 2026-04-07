Augmentation des prix, réduction des perspectives - Ce que font les compagnies aériennes face à la flambée des prix du carburant

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute Airasia X, Air India, China Eastern Airlines, WestJet, met à jour Air New Zealand)

La flambée des prix du kérosène provoquée par la guerre américano-israélienne contre l'Iran a bouleversé l'industrie mondiale de l'aviation, obligeant les compagnies aériennes à augmenter leurs tarifs et à réviser leurs perspectives financières.

Le prix du kérosène est passé de 85 à 90 dollars le baril à 150 à 200 dollars le baril au cours des dernières semaines, un coup dur pour un secteur où le carburant représente jusqu'à un quart des dépenses d'exploitation.

Voici une liste des réactions des compagnies aériennes, par ordre alphabétique:

AEGEAN AIRLINES AGNr.AT

La compagnie aérienne grecque s'attend à ce que la suspension des vols au Moyen-Orient et la flambée des prix du carburant aient un "impact notable" sur ses résultats du premier trimestre.

AIRASIA X AIRX.KL

Les dirigeants de la compagnie aérienne malaisienne ont déclaré que la compagnie avait réduit de 10% les vols dans l'ensemble du groupe, avec une surcharge d'environ 20% sur le carburant en général.

AIR FRANCE-KLM AIRF.PA

Le groupe aérien a déclaré qu'il prévoyait d'augmenter les prix des billets long-courriers pour faire face à la flambée des coûts du carburant, les tarifs cabine devant augmenter de 50 euros (57$) par voyage aller-retour.

AIR INDIA

La compagnie nationale indienne a annoncé qu'elle allait réviser sa surcharge carburant, passant d'une surcharge fixe pour les vols intérieurs à une grille basée sur la distance, estimant que les surcharges carburant sur les routes internationales ne compensaient pas l'augmentation exponentielle des prix du kérosène.

AIR NEW ZEALAND AIR.NZ

La compagnie aérienne a déclaré le 7 avril qu'elle supprimerait des vols en mai et juin et qu'elle augmenterait ses tarifs, après avoir été l'une des premières à annoncer de fortes augmentations du prix des billets lorsque le conflit a éclaté. Elle a également suspendu ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année en raison de la volatilité du marché des carburants.

AKASA AIR

La compagnie indienne Akasa Air a annoncé l'introduction d'une surcharge carburant comprise entre 199 et 1 300 roupies indiennes (2 à 14$) sur les vols intérieurs et internationaux.

AMERICAN AIRLINES AAL.O

Le transporteur américain a déclaré qu'il s'attendait à une augmentation de 400 millions de dollars de ses dépenses au premier trimestre en raison de la hausse des prix du carburant.

CATHAY PACIFIC 0293.HK

La compagnie aérienne de Hong Kong a déclaré qu'elle augmenterait sa surcharge carburant de 34% sur toutes les routes à partir du 1er avril et qu'elle la réviserait toutes les deux semaines. Le directeur général du transporteur a déclaré qu'il maintiendrait sa capacité de vol malgré les prix élevés du carburant, mais que son plan de croissance de 10 % de la capacité de passagers pourrait changer si la demande diminue en raison des prix élevés du carburant.

CEBU AIR CEB.PS

La compagnie aérienne basée aux Philippines a déclaré que la forte hausse des prix du carburant était une préoccupation majeure et qu'elle continuerait à revoir ses stratégies de tarification et de réseau afin d'en atténuer l'impact.

CHINA EASTERN AIRLINES 600115.SS

La compagnie aérienne a déclaré qu'elle augmenterait les suppléments carburant pour les vols intérieurs à partir du 5 avril, avec des vols de 800 km et moins frappés par un supplément de 60 yuans (8,75$) et un supplément de 120 yuans pour les vols de plus de 800 km.

EASYJET EZJ.L

Le directeur général d'EasyJet, Kenton Jarvis, a déclaré que les consommateurs européens devaient s'attendre à une augmentation du prix des billets à la fin de l'été, lorsque les couvertures existantes sur le carburant arriveront à leur terme.

FRONTIER AIRLINES ULCC.O

La compagnie aérienne américaine revoit ses prévisions pour l'ensemble de l'année car les prix du carburant ont augmenté de manière significative depuis qu'elle a publié ses perspectives.

GREATER BAY AIRLINES

La compagnie basée à Hong Kong a déclaré qu'elle augmenterait les surcharges carburant sur la plupart des routes à partir du 1er avril, tout en maintenant les frais inchangés sur les routes de la Chine continentale et du Japon.

Le supplément pour les vols entre Hong Kong et les Philippines fera plus que doubler, a précisé le transporteur.

HONG KONG AIRLINES

La compagnie aérienne a déclaré qu'elle augmenterait les suppléments carburant de 35% à partir du 12 mars, l'augmentation la plus forte concernant les vols entre Hong Kong et les Maldives, le Bangladesh et le Népal, où les frais passeront de 284 dollars HK à 384 dollars HK (49$).

IAG ICAG.L

Le propriétaire de British Airways, IAG, a déclaré le 10 mars qu'il ne prévoyait pas d'augmenter le prix des billets dans l'immédiat, car il a couvert une grande partie de son carburant à court et à moyen terme.

INDIGO INGL.NS

La plus grande compagnie aérienne indienne a déclaré qu'elle introduirait des suppléments carburant sur les vols intérieurs et internationaux à partir du 14 mars, y compris un supplément de 900 roupies pour les vols vers le Moyen-Orient et un supplément de 2 300 roupies pour les vols vers l'Europe.

La compagnie fait également pression sur le gouvernement indien pour qu'il réduise les taxes sur le carburant, ont déclaré des sources à Reuters .

JETBLUE AIRWAYS JBLU.O

La compagnie aérienne américaine à bas prix a déclaré qu'elle augmentait les frais pour les services optionnels tels que les bagages enregistrés en raison de l'augmentation de ses coûts d'exploitation. Les prix des bagages augmenteront de 4 ou 9$, a indiqué la compagnie.

KOREAN AIR

La compagnie aérienne sud-coréenne entrera en mode de gestion d'urgence à partir d'avril, alors que la hausse des prix du pétrole pèse sur les coûts, a déclaré à Reuters une source au fait du dossier. La compagnie aérienne prévoit de mettre en œuvre des mesures d'intervention échelonnées en fonction des niveaux de prix du pétrole, et d'améliorer l'efficacité des coûts à l'échelle de l'entreprise afin de compenser la hausse des coûts du carburant.

PAKISTAN INTERNATIONAL AIRLINES

Le transporteur a déclaré qu'il augmenterait les tarifs des vols intérieurs de 20$ et les tarifs internationaux jusqu'à 100$, en raison de l'augmentation des surcharges de carburant.

SAS

La compagnie aérienne scandinave a annoncé qu'elle annulerait 1 000 vols en avril en raison des prix élevés du pétrole et du kérosène. Pour le mois de mars, elle a déclaré avoir annulé "quelques centaines" de vols.

SAS, qui a déjà augmenté le prix de ses vols, a déclaré que même si elle essayait d'absorber la hausse des coûts du carburant, la flambée des prix serait toujours un coup dur pour l'industrie de l'aviation.

SPRING AIRLINES 601021.SS

La compagnie aérienne chinoise à bas prix a déclaré qu'elle augmenterait les surcharges carburant sur les vols intérieurs à partir du 5 avril, les détails devant être annoncés ultérieurement.

THAI AIRWAYS THAI.BK

La compagnie thaïlandaise a déclaré qu'elle augmenterait ses tarifs de 10 à 15 % pour faire face à la hausse du coût du carburant.

TURKISH AIRLINES THYAO.IS , LUFTHANSA LHAG.DE

SunExpress, une coentreprise entre Turkish Airlines et Lufthansa, a déclaré qu'elle imposerait un supplément carburant temporaire de 10 euros (11,46$) par passager à partir du 1er mai sur les liaisons entre la Turquie et l'Europe. Ce supplément s'appliquera aux réservations effectuées à partir du 1er avril pour des départs à partir du 1er mai.

UNITED AIRLINES UAL.O

La compagnie aérienne américaine supprime les vols non rentables au cours des deux prochains trimestres, car elle se prépare à ce que les prix du pétrole restent supérieurs à 100$ jusqu'à la fin de 2027, a déclaré le directeur général Scott Kirby.

United a été en mesure d'augmenter ses tarifs sans nuire sensiblement aux réservations en réponse à l'augmentation rapide des prix du pétrole et du kérosène, a déclaré le directeur commercial Andrew Nocella.

La compagnie augmente également de 10$ le prix du premier et du deuxième bagage enregistré pour les clients voyageant aux États-Unis, au Mexique, au Canada et en Amérique latine, a indiqué la compagnie dans une déclaration envoyée par courriel à Reuters.

VIETJET VJC.HM

La compagnie aérienne vietnamienne à bas prix a déclaré qu'elle avait ajusté la fréquence de ses vols sur certaines routes en raison d'une éventuelle pénurie de carburant.

VIETNAM AIRLINES HVN.HM

Le transporteur prévoit d'annuler 23 vols par semaine sur les lignes intérieures à partir d'avril, a déclaré l'autorité vietnamienne de l'aviation, après que la compagnie aérienne ait demandé l'aide du gouvernement pour supprimer une taxe environnementale sur le kérosène.

VIRGIN AUSTRALIA VGN.AX

Virgin Australia a déclaré qu'elle ajustait ses tarifs pour refléter les pressions croissantes sur les coûts dans le secteur de l'aviation, qui, selon elle, sont considérablement exacerbées par la situation au Moyen-Orient.

WESTJET

La compagnie aérienne canadienne ajoutera un supplément carburant de 60 $CAN (43,14$) à certaines réservations et combinera des vols en raison de l'augmentation des coûts, a rapporté la Presse canadienne.

(1$ = 0,8708 euro)

(1$ = 93,9430 roupies indiennes)

(1$ = 7,8393 dollars de Hong Kong)

(1$ = 1,7470 dollar néo-zélandais)

(1$ = 6,8567 yuans renminbi chinois)

(1$ = 1,3908 dollar canadien)