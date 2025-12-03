Augmentation des exportations de poulet du Brésil en 2025 malgré les interdictions commerciales liées à la grippe aviaire

Les exportations de poulet brésilien devraient augmenter de 0,5 % cette année pour atteindre 5,32 millions de tonnes métriques, a déclaré mercredi le lobby de la viande ABPA, après que les exportateurs ont évité les interdictions commerciales déclenchées par une épidémie de grippe aviaire en mai, notamment de leurs principaux acheteurs, la Chine et l'Union européenne.

En août, l'ABPA avait déclaré que les exportations brésiliennes de poulet pourraient chuter de 2 % pour atteindre 5,2 millions de tonnes cette année. Dans ses nouvelles projections, l'ABPA a également indiqué que la production brésilienne de viande de poulet devrait augmenter de 2,2 % pour atteindre 15,3 millions de tonnes en 2025.