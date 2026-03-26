Augmentation des actions d'Occidental Petroleum suite à l'annonce du départ de sa directrice générale

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 mars - ** Les actions du producteur de schiste Occidental Petroleum OXY.N s'envolent d'environ 4 % à 64,23 $

** Vicki Hollub, la directrice générale de longue date d'Occidental , quittera ses fonctions dans le courant de l'année, ont déclaré à Reuters des sources familières avec le sujet

** Richard Jackson, actuellement directeur de l'exploitation, devrait prendre la tête de l'entreprise après le départ de Vicki Hollub

** Hollub pourrait rester en tant que conseillère auprès du nouveau directeur général et devrait également continuer à siéger au conseil d'administration de la société, ont ajouté les sources

** En incluant les mouvements de la séance, OXY est en hausse de 56% depuis le début de l'année