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Augmentation des actions d'Occidental Petroleum suite à l'annonce du départ de sa directrice générale
information fournie par Reuters 26/03/2026 à 20:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 mars - ** Les actions du producteur de schiste Occidental Petroleum OXY.N s'envolent d'environ 4 % à 64,23 $

** Vicki Hollub, la directrice générale de longue date d'Occidental , quittera ses fonctions dans le courant de l'année, ont déclaré à Reuters des sources familières avec le sujet

** Richard Jackson, actuellement directeur de l'exploitation, devrait prendre la tête de l'entreprise après le départ de Vicki Hollub

** Hollub pourrait rester en tant que conseillère auprès du nouveau directeur général et devrait également continuer à siéger au conseil d'administration de la société, ont ajouté les sources

** En incluant les mouvements de la séance, OXY est en hausse de 56% depuis le début de l'année

Valeurs associées

Gaz naturel
2,95 USD NYMEX 0,00%
OCCIDENTAL PETROLEUM
64,100 USD NYSE +3,62%
Pétrole Brent
107,60 USD Ice Europ +4,26%
Pétrole WTI
94,31 USD Ice Europ +3,46%
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