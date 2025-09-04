Augmentation de l'action de Lumen et annonce d'un partenariat avec Palantir dans le domaine de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 septembre - ** Les actions de la société de télécommunications Lumen Technologies LUMN.N augmentent de 8,1 % à 5,10 $

** Palantir Technologies PLTR.O et LUMN annoncent un partenariat pour apporter la plateforme d'intelligence artificielle de PLTR (AIP) à Lumen afin d'accélérer la transformation des télécommunications axée sur l'IA

** La collaboration avec Palantir nous permet d'exploiter l'IA pour accélérer nos efforts de modernisation et fournir le réseau et les services dont nos clients ont besoin à l'ère de l'IA " - Dave Ward, directeur technique et des produits de Lumen

** Jusqu'à la dernière clôture, LUMN avait chuté de 11,1 % depuis le début de l'année