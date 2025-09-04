 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Augmentation de l'action de Lumen et annonce d'un partenariat avec Palantir dans le domaine de l'IA
information fournie par Reuters 04/09/2025 à 17:41

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 septembre - ** Les actions de la société de télécommunications Lumen Technologies LUMN.N augmentent de 8,1 % à 5,10 $

** Palantir Technologies PLTR.O et LUMN annoncent un partenariat pour apporter la plateforme d'intelligence artificielle de PLTR (AIP) à Lumen afin d'accélérer la transformation des télécommunications axée sur l'IA

** La collaboration avec Palantir nous permet d'exploiter l'IA pour accélérer nos efforts de modernisation et fournir le réseau et les services dont nos clients ont besoin à l'ère de l'IA " - Dave Ward, directeur technique et des produits de Lumen

** Jusqu'à la dernière clôture, LUMN avait chuté de 11,1 % depuis le début de l'année

