Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Audience le 16 décembre prochain en Italie sur la part de Vivendi dans Mediaset - sources Reuters • 07/09/2020 à 17:02









MILAN, 7 septembre (Reuters) - Un tribunal administratif italien tiendra une audience le 16 décembre prochain sur la part que Vivendi >VIV.PA> détient dans le capital de Mediaset MS.MI , a-t-on appris lundi de sources judiciaires. La semaine dernière, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé que la loi italienne imposant à Vivendi de céder les deux tiers de sa part dans le groupe italien était contraire aux règles communautaires. Le groupe français possède 29% du capital de Mediaset, détenu à 44% par la holding de Silvio Berlusconi. Pour se conformer à la réglementation italienne, Vivendi a logé les deux tiers de sa part dans un véhicule séparé sans les droits de vote afférents. Vivendi demande à la justice administrative italienne d'annuler la décision qui lui a été imposée en 2017 par l'Autorité de tutelle des communications en Italie (Agcom). (Domenico Lusi et Elvira Pollina version française Henri-Pierre André, édité par)

Valeurs associées MEDIASET MIL +9.32% VIVENDI Euronext Paris +1.80%