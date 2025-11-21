Audience d’introduction de Jamendo SA dans l’affaire l’opposant à Nvidia

Jamendo SA, société luxembourgeoise spécialisée dans la fourniture de licences musicales pour des usages commerciaux et professionnels, et filiale de Winamp Group SA (ISIN : BE0974334667, Ticker : ALWIN), souhaite informer du cadre de la procédure initiée à l’encontre de Nvidia concernant l’utilisation non autorisée de son catalogue musical.



Jamendo a constaté que plus de 55 000 titres issus de son catalogue avaient été utilisés sans autorisation dans le cadre de l’entraînement d’un outil d’intelligence artificielle. Le préjudice commercial lié à cette utilisation a été évalué à environ 16 millions d’euros. Cette estimation ne couvre pas le préjudice moral potentiel lié à l’utilisation illégale des œuvres.



Une audience d’introduction s’est tenue le 20 novembre 2025, à l’issue de laquelle le tribunal a fixé la prochaine étape de la procédure au 26 mars 2026, où les parties seront à nouveau entendues.

Jamendo poursuivra la procédure dans le respect de la législation applicable et continuera à défendre les intérêts des artistes et créateurs dont elle protège les œuvres.