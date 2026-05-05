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Audi se prépare au lancement aux États-Unis de son SUV phare malgré la menace d'une hausse des droits de douane
information fournie par Reuters 05/05/2026 à 09:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le constructeur automobile allemand haut de gamme Audi poursuit son projet de lancer son SUV Q9 sur le marché américain cet été, malgré la menace d'une nouvelle hausse des droits de douane, a déclaré mardi le directeur financier Juergen Rittersberger.

Si les droits de douane sur les importations automobiles en provenance de l'UE sont portés à 25%, comme l'a annoncé le président Donald Trump, cela constituerait un fardeau important pour Audi, mais cela n'a pas encore été confirmé, a déclaré M. Rittersberger.

La filiale de Volkswagen VOWG_p.DE est particulièrement exposée aux barrières commerciales américaines car elle ne dispose d'aucune production propre dans le pays et dépend des importations en provenance d'Europe et du Mexique pour approvisionner les acheteurs américains.

Le Q9, le SUV de luxe phare de la marque, est produit dans l'usine Audi de Bratislava.

Audi envisage depuis des années la possibilité de construire sa propre usine aux États-Unis.

M. Rittersberger a déclaré qu'Audi étudiait actuellement différentes options en collaboration avec Volkswagen. “Sans soutien politique sous forme de subventions, de réductions tarifaires ou de mesures similaires, cela sera difficile.”

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