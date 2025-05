Audi : résultats trimestriels et perspectives

(AOF) - Sur les trois premiers mois de l’année, le constructeur automobile allemand Audi a dégagé un chiffre d’affaires de 15,431 milliards d’euros, soit une progression de 12,43 %. Parallèlement, le résultat opérationnel s’est élevé à 537 millions d’euros, en hausse de 15,24 %, tandis que le flux de trésorerie net est négatif de 61 millions d’euros. Parmi les facteurs ayant eu un impact défavorable, Audi cite les investissements dans les produits et les plateformes, l’acquisition des parts restantes de Sauber Holding AG, ainsi que la variation du fonds de roulement.

La marque Audi a livré 46 371 voitures électriques au premier trimestre, soit une croissance de 30,1 %. Ces modèles ont été particulièrement populaires en Europe avec une envolée de 169 % pour la France, de 120 % en Suisse ou encore de 87 % aux Pays-Bas.

Au niveau de ses perspectives, le groupe Audi a confirmé ses objectifs annuels et vise toujours un chiffre d'affaires compris entre 67,5 et 72,5 milliards d'euros, une marge opérationnelle dans une fourchette de 7 à 9 % et un flux de trésorerie net se situant entre 3 et 4 milliards d'euros. Ces prévisions ne prennent toutefois pas en compte l'impact des droits de douane dû à la guerre commerciale.

AOF - EN SAVOIR PLUS