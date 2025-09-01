Audi envisage un objectif record de 2 millions de ventes de voitures dans le cadre d'une refonte de sa stratégie, selon une source.

Audi, la marque premium de Volkswagen VOWG_p.DE , pourrait viser à long terme des ventes annuelles d'au moins 2 millions de voitures, en hausse d'un cinquième par rapport à 2024, dans le cadre d'une nouvelle stratégie que la marque haut de gamme devrait publier plus tard cette année, selon une personne proche du dossier.

Cet objectif potentiel, qui n'avait pas été annoncé auparavant, constituerait un record annuel pour le constructeur allemand de voitures de luxe et indiquerait une approche plus agressive après quelques années difficiles qui ont vu ses ventes baisser.

Audi a été un casse-tête pour la société mère Volkswagen, souffrant de retards dans le lancement de modèles et de revers technologiques qui ont creusé l'écart avec ses rivaux, des défis qui sont aggravés par les droits de douane américains sur les voitures qui ont forcé l'entreprise à réduire ses perspectives.

Sous la direction de Gernot Doellner, qui a pris la direction en 2023, Audi est en train de réorganiser sa stratégie et pourrait inclure l'objectif de vente à long terme lorsqu'elle informera le public de ses nouveaux plans plus tard dans l'année.

Cette personne n'a pas lié l'objectif de 2 millions de véhicules à une année spécifique.

Pour 2025, Audi vise des ventes de 1,7 à 1,8 million de véhicules, après une baisse de 11,8 % à 1,67 million l'année dernière.

Les perspectives optimistes à long terme reposent en partie sur des attentes plus élevées pour les États-Unis - le deuxième marché automobile mondial après la Chine - où Audi pourrait presque doubler ses ventes par rapport aux quelque 200 000 voitures vendues annuellement aux États-Unis, a déclaré la personne.

Audi s'est refusé à tout commentaire.

Audi est à la traîne de ses rivaux sur le marché automobile américain qui, contrairement à l'Europe , connaît une croissance , et parie que la marque pourrait rattraper son retard même si les douloureux droits d'importation de 27,5 % lui ont coûté 600 millions d'euros (702 millions de dollars) rien qu'au cours du premier semestre.

Comme Porsche AG P911_p.DE , Audi n'a pas de site de production aux États-Unis, mais la division envisage depuis un certain temps d'en créer un, et une décision devrait être prise cette année.

Gernot Doellner a déclaré précédemment qu'une usine aux États-Unis pourrait également servir de centre d'exportation, à l'instar des grands sites de production locaux exploités par les rivaux Mercedes-Benz MBGn.DE et BMW BMWG.DE .

La création d'une usine spécifique à Audi ainsi que la production sur le site actuel de Volkswagen font partie des considérations stratégiques.

La semaine dernière, Bruxelles a entamé le processus législatif visant à réduire les droits de douane sur les produits américains, une condition préalable pour que Washington réduise rétroactivement les droits de douane sur les importations automobiles de l'UE à 15 % à partir du 1er août, ce qu'il n'a pas encore réalisé.

(1 dollar = 0,8542 euros)