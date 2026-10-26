Audi défend son annonce concernant l'usine américaine aux côtés du président américain Trump

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Audi a défendu sa décision d'apparaître aux côtés du président américain Donald Trump lors de l'annonce de son projet concernant sa première usine aux États-Unis, affirmant avoir accepté l'invitation à présenter ce projet conjointement avec le président dans le seul intérêt de l'entreprise.

Audi a déclaré être consciente que la présence de son directeur général, Gernot Doellner, aux côtés de Donald Trump samedi en Géorgie avait suscité des interrogations et de l'irritation, cette apparition ayant été perçue comme un soutien politique.

Le constructeur automobile haut de gamme, filiale de Volkswagen, a déclaré que l'usine prévue en Géorgie revêtait une importance stratégique pour améliorer sa compétitivité aux États-Unis, un marché où Audi n'est actuellement pas rentable malgré un fort potentiel de croissance.