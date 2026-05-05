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Audi craint un impact « significatif » des droits de douane avant le lancement de son SUV aux États-Unis
information fournie par Reuters 05/05/2026 à 10:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour du titre, ajout d'une citation du directeur financier, de détails sur les prévisions et des réductions)

Une hausse imminente des droits de douane américains aurait un impact « significatif » sur le constructeur automobile allemand haut de gamme Audi, alors que celui-ci poursuit son projet de lancement de son plus grand SUV aux États-Unis cet été, a déclaré mardi le directeur financier Juergen Rittersberger.

Le président américain Donald Trump a menacé l' e d'augmenter les droits de douane sur les importations de voitures en provenance de l'UE à 25 %, arguant que l'Union n'avait pas respecté l'accord commercial conclu l'année dernière entre les États-Unis et l'UE. Ces mesures n'ont pas encore été confirmées, a noté M. Rittersberger.

« Une chose est claire: si ces droits de douane sont imposés, cela représenterait une charge importante pour notre entreprise », a-t-il déclaré, ajoutant qu'Audi évaluait toujours la situation.

La filiale de Volkswagen VOWG_p.DE est particulièrement exposée aux barrières commerciales américaines, car elle ne dispose d'aucune production propre aux États-Unis et dépend des importations en provenance d'Europe et du Mexique pour approvisionner ses clients américains.

Le SUV de luxe phare d'Audi, le Q9, est produit dans son usine de Bratislava, en Slovaquie, et serait donc touché par les droits de douane proposés.

Audi envisage depuis des années de construire une base de production aux États-Unis. M. Rittersberger a indiqué que le constructeur automobile étudiait actuellement différentes options avec Volkswagen.

« Sans soutien politique sous forme de subventions, de réductions tarifaires ou de mesures similaires, cela sera difficile », a-t-il déclaré.

Audi a réitéré ses prévisions de bénéfices pour 2026, qui ne tiennent pas compte d’une éventuelle augmentation des droits de douane, actuellement fixés à 15 %. Ces droits coûtent déjà au groupe Volkswagen environ 4 milliards d’euros (4,7 milliards de dollars) par an.

Volkswagen et ses marques réduisent leurs coûts et remanient leurs gammes de modèles sous la pression des droits de douane ainsi que de la concurrence acharnée des constructeurs automobiles chinois. Audi prévoit de supprimer 7 500 emplois d'ici 2029.

(1 $ = 0,8552 euro)

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