AUDACIA : TRÈS FORTE DYNAMIQUE DE CROISSANCE DES FONDS DEEPTECH - PROGRESSION DE 14% DU CHIFFRE D’AFFAIRES SEMESTRIEL

HAUSSE DE 114% DU CHIFFRE D’AFFAIRES DU CAPITAL INNOVATION, portée par le succès des fonds Quantonation 2 et Expansion



LES REVENUS DE LA DEEPTECH REPRÉSENTENT PRÈS DE LA MOITIÉ DES REVENUS GLOBAUX, avec un poids de 46% à fin juin 2025 (vs. 25% à fin juin 2024)



DEPASSEMENT DU SEUIL DES 100 PARTICIPATIONS ACTIVES DANS LES FONDS THEMATIQUES, dont 70 pour la Deeptech



PERSPECTIVES 2025 TRES PROMETTEUSES avec de nouvelles levées de fonds pour Quantonation Ventures et Expansion Ventures et de nombreux projets d’investissement dans des niches à forte création de valeur







« Audacia amplifie depuis le début d’année sa trajectoire de croissance portée par le succès de ses choix stratégiques et le dynamisme de ses thématiques d’investissement. Pionnier dans la Deeptech depuis 2018, nous avons aujourd’hui atteint un nouveau palier avec 70 participations en portefeuille et un socle fort de revenus récurrents avec la contribution du Quantique ainsi que du New Space et de la Défense. Nous allons continuer dans les prochaines années à déployer les efforts nécessaires pour faire d’Audacia un acteur de référence de l’autonomie stratégique de l’Europe, au renfort de laquelle nous contribuons par nos fonds et nos entrepreneurs. » Charles Beigbeder, Président du Conseil d’Administration