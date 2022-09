Audacia, Starburst et Rymdkapital s'associent pour former le premier fonds paneuropéen de Venture Capital dans les secteurs du New Space, des Nouvelles Mobilités Aériennes et de la Défense



Paris, le 20 septembre 2022 - Conscients que l'Europe est à un tournant historique, multiple et décisif pour sa souveraineté technologique, Audacia, Starburst et Rymdkapital s'associent pour créer un nouveau fonds de Venture Capital dédié au financement des innovations de rupture dans les secteurs du New Space, des Nouvelles Mobilités Aériennes et de la Défense. Nommé EXPANSION, ce projet est sans précédent en Europe et investira dans les start-ups de ces secteurs, de l'amorçage à la Série B. EXPANSION vise une taille de 300M€ et prévoit un premier closing à 100M€ au premier trimestre 2023.