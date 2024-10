AUDACIA : RESULTATS SEMESTRIELS 2024

Croissance du chiffre d’affaires au S1 2024 portée par la croissance des fonds Deeptech

Investissements significatifs dans les talents générant des coûts d’exploitation en hausse

Amplification des levées au 2ème semestre avec la finalisation du premier closing d’Expansion et des perspectives prometteuses pour Quantonation 2

Prévision de triplement de la collecte pour l’exercice 2024 vs. 2023

Nette accélération attendue de la croissance du chiffre d’affaires et des AUM au 2ème semestre







« Notre stratégie de plateforme multi verticale porte ses fruits. Audacia est désormais un acteur reconnu pour sa contribution à l’accélération de l’innovation technologique européenne qui draine création d’emplois à haute valeur ajoutée, réindustrialisation et promesse d’excédents commerciaux nouveaux.

Nos comptes semestriels ne le reflètent pas encore car il y a toujours un effet retard entre les levées de fonds et les profits mais je suis fier de la réussite du pivot initié il y a 3 ans. Audacia a désormais un business model validé et performant. »

Charles Beigbeder, Président du Conseil d’Administration d’Audacia