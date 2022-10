AUDACIA : RÉSULTATS SEMESTRIELS 2022

RÉSULTATS SEMESTRIELS 2022



POURSUITE DE LA FORTE CROISSANCE DE L’ACTIVITÉ

ET DES RÉSULTATS AU PREMIER SEMESTRE 2022

 Forte croissance du CA Groupe (+54%) soutenue par le Fonds Quantonation

 Progression du Résultat d’exploitation (+28%)

 Confirmation de l’objectif d’encours d’un milliard d’euros à 2025



AUDACIA, acteur innovant du capital investissement en France, affiche des résultats semestriels 2022 en ligne avec sa trajectoire de croissance. Conformément à la feuille de route annoncée lors de son IPO en octobre 2021, la société a poursuivi sa stratégie d’investissement axée sur des segments de marché innovants et précurseurs.





Forte dynamique de l’activité

Au 1er semestre 2022, Audacia a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 5,0 M€, en hausse de 54,0% par rapport au 1er semestre de l’exercice précédent. La croissance a principalement été portée par la dynamique des nouvelles activités d’Audacia que sont le Capital Innovation, au travers du Fonds Quantonation, le Capital Immobilier et le Capital Développement.