AUDACIA POURSUIT SON DEVELOPPEMENT DANS LE COLIVING

Audacia Eĺev́ation, FPS destiné à l’acquisition de résidences de Coliving, est heureux d’annoncer le lancement d’un deuxième actif résidentiel à Reims (51), de près de 5 900m2. Ce nouvel ensemble immobilier, proposera un large éventail de services et sera exploité par Sharies, leader dans le domaine du Coliving en France à compter du 4ème trimestre 2023.



Située en plein cœur de Reims, à proximité immédiate de la gare TGV et du quartier d’affaires de Clairmarais, cette résidence composée de 166 chambres proposera une offre de logements individuels et partagés « clé en main » (loyer incluant notamment consommations, ménage, linge de maison et produits du quotidien), associée à de nombreux services partagés : salle de sport, espaces multimédia et événementiel, rooftop... Cette offre résidentielle sera complétée en pied d’immeuble par une programmation commerciale ouverte au public, comprenant une offre de restauration, une épicerie et un espace de Coworking.



L’opération structurée par Audacia, accompagné par la SOCFIM, banque immobilière du Groupe BPCE, porte sur un investissement en VEFA de 20 millions d’euros environ auprès du promoteur Citanium.