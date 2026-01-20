Audacia lance une augmentation de capital avec DPS de 8 M€

Audacia annonce le lancement d’une augmentation de capital avec maintien du DPS d’un montant de 8 M€ sécurisée par des engagements à hauteur de 6 M€ pour activer une nouvelle phase de croissance et répondre aux enjeux de souveraineté
Engagements de souscription d'actionnaires historiques, de membres du Conseil d’administration et de family offices reconnus parmi lesquels un nouvel investisseur stratégique, la holding familiale d'investissement Manitoba Capital, à hauteur d'un montant total de 6 M€ couvrant 75% de l’augmentation de capital
Prix de souscription : 4,05 € par action nouvelle, soit une décote faciale de 30,2% par rapport au cours de clôture du 20 janvier 2026 (5,80 €) et de 23,6% par rapport à la valeur théorique de l’action ex-droit de 5,30 €
Parité de souscription : 2 actions nouvelles pour 5 actions existantes
Période de souscription du 27 janvier au 5 février 2026
Investissement éligible aux PEA, PEA-PME, 150-O-B-Ter Apport/Cession
