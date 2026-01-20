Audacia lance une augmentation de capital avec DPS de 8 M€

Audacia annonce le lancement d’une augmentation de capital avec maintien du DPS d’un montant de 8 M€ sécurisée par des engagements à hauteur de 6 M€ pour activer une nouvelle phase de croissance et répondre aux enjeux de souveraineté



 Engagements de souscription d'actionnaires historiques, de membres du Conseil d’administration et de family offices reconnus parmi lesquels un nouvel investisseur stratégique, la holding familiale d'investissement Manitoba Capital, à hauteur d'un montant total de 6 M€ couvrant 75% de l’augmentation de capital

 Prix de souscription : 4,05 € par action nouvelle, soit une décote faciale de 30,2% par rapport au cours de clôture du 20 janvier 2026 (5,80 €) et de 23,6% par rapport à la valeur théorique de l’action ex-droit de 5,30 €

 Parité de souscription : 2 actions nouvelles pour 5 actions existantes

 Période de souscription du 27 janvier au 5 février 2026

 Investissement éligible aux PEA, PEA-PME, 150-O-B-Ter Apport/Cession



