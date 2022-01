AUDACIA LANCE SON CLUB ACTIONNAIRES

Audacia, acteur innovant du capital investissement en France est heureux d’annoncer le lancement de son Club Actionnaires, espace dédié aux investisseurs individuels sur son site www.audacia.fr

Ouvert à tous les actionnaires d’Audacia et à ceux qui souhaitent le devenir, le Club Actionnaires a pour ambition de contribuer à une meilleure connaissance de la société, de son activité et de sa stratégie tout en nouant une relation de confiance et de proximité entre la société et ses investisseurs particuliers.



Le Club Actionnaires d’Audacia permet à chaque membre :

• De participer à des rencontres sous forme de réunions de présentation ou de webinars portant sur les thématiques innovantes d’investissement d’Audacia ;

• De profiter d’avantages exclusifs tels que la participation à des salons et de tables rondes ;

• D’être informé régulièrement des actualités de la société ;

• De poser des questions aux dirigeants.



Tout particulier, actionnaire ou désireux de le devenir, peut dès aujourd’hui se rendre sur le Club via le site internet d’Audacia, www.audacia.fr , depuis la rubrique « Club Actionnaires » (www.audacia.fr/club-actionnaires/)