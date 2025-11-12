AUDACIA LANCE CALDERION, SON NOUVEAU FONDS DÉDIÉ AUX CARBURANTS DE NOUVELLE GÉNÉRATION

Paris, le 12 novembre 2025, 18h30 CET, Audacia (FR00140059B5 – ALAUD), entreprise de private equity spécialisée dans le Capital Développement, le Capital Immobilier et le Capital Innovation, reconnue pour ses thèses d’investissement pionnières, notamment dans le Quantique et le New Space, annonce aujourd’hui le lancement de Calderion, son fonds dédié aux carburants de nouvelle génération.



Une réponse au défi majeur de la décarbonation des carburants



Audacia lance Calderion et marque ainsi une nouvelle étape dans sa stratégie DeepTech visant à financer les technologies souveraines et durables : ce véhicule constitue l’un des piliers majeurs de l’initiative d’Audacia au service de la décarbonation, en allouant ses investissements à la chaîne de valeur des carburants alternatifs, depuis les technologies de production d’hydrogène bas carbone, en passant par la capture du CO₂ jusqu’à la production de carburants synthétiques de nouvelle génération (e-fuels).



