AUDACIA LANCE CALDERION, SON NOUVEAU FONDS DÉDIÉ AUX CARBURANTS DE NOUVELLE GÉNÉRATION

Paris, le 12 novembre 2025, 18h30 CET, Audacia (FR00140059B5 – ALAUD), entreprise de private equity spécialisée dans le Capital Développement, le Capital Immobilier et le Capital Innovation, reconnue pour ses thèses d’investissement pionnières, notamment dans le Quantique et le New Space, annonce aujourd’hui le lancement de Calderion, son fonds dédié aux carburants de nouvelle génération.

Une réponse au défi majeur de la décarbonation des carburants

Audacia lance Calderion et marque ainsi une nouvelle étape dans sa stratégie DeepTech visant à financer les technologies souveraines et durables : ce véhicule constitue l’un des piliers majeurs de l’initiative d’Audacia au service de la décarbonation, en allouant ses investissements à la chaîne de valeur des carburants alternatifs, depuis les technologies de production d’hydrogène bas carbone, en passant par la capture du CO₂ jusqu’à la production de carburants synthétiques de nouvelle génération ( e-fuels ).

« Ce nouveau fonds ouvre un champ d’action complémentaire de notre mission au service de la souveraineté énergétique européenne et renforce le positionnement d’Audacia en tant qu’investisseur de référence dans la DeepTech, capitalisant sur le succès de ses autres verticales – Quantique, Aerospace & Défense, Nucléaire, Santé, » Olivier de Panafieu, Associé fondateur de Calderion et Directeur Général d’Audacia.

D’une taille cible de 150 M€, Calderion investit dans les technologies clés de la chaîne de valeur des Next Generation Fuels , en France, en Europe ainsi que dans le reste du monde. Calderion financera les technologies permettant de décarboner les étapes difficilement électrifiables de l’industrie lourde (ex : raffinerie, acier, ammoniaque) et du transport lourd (ex : maritime, aviation) tout en marquant un saut de compétitivité.

Une équipe de pionniers alliant expertise scientifique, industrielle et financière

Calderion est dirigé par Vincent Brillault (Associé fondateur) et Olivier de Panafieu (Associé Fondateur et Directeur général d’Audacia) qui combinent leurs compétences industrielle et financière à celles de leaders techniques et d’experts scientifiques.

« Les carburants de nouvelle génération constituent un levier stratégique pour accélérer la transition énergétique. Avec Calderion, nous ambitionnons de soutenir des technologies capables de rendre ces nouveaux carburants décarbonés à la fois compétitifs et abondants, au travers des investissements dans des sociétés sélectionnées pour leur caractère disruptif et leur complémentarité dans la chaîne de valeur, » commente Vincent Brillault, Associé fondateur de Calderion.

Le fonds a pour objectif d’investir dans 25 champions de la chaîne de valeur des molécules décarbonées. Les trois premières participations de Calderion illustrent déjà la crédibilité de cette approche industrielle et technologique :

H2SITE (Bilbao, Espagne) : réacteurs à membranes capables de produire, générer et séparer de l’hydrogène de haute pureté de manière économique et efficiente, favorisant une réduction significative des émissions mondiales.

(Bilbao, Espagne) : réacteurs à membranes capables de produire, générer et séparer de l’hydrogène de haute pureté de manière économique et efficiente, favorisant une réduction significative des émissions mondiales. MITICO (Pasadena, USA) : solution de capture de CO₂ permettant d’atténuer l’impact des émissions industrielles de carbone sur les populations et l’environnement.

(Pasadena, USA) : solution de capture de CO₂ permettant d’atténuer l’impact des émissions industrielles de carbone sur les populations et l’environnement. KHIMOD (Wissous, France) : réacteurs-échangeurs de chaleur innovants permettant de réduire considérablement les coûts de synthèse des carburants durables (e-méthane et e-méthanol).





Calderion est le second véhicule dans le domaine de la transition énergétique d’Audacia qui bénéficie de la complémentarité avec Exergon, dont il est issu. Cette double approche permet un ciblage plus fin des investisseurs spécialisés dans chacun des deux domaines, tout en bénéficiant de l’écosystème DeepTech d’Audacia, pour générer de la valeur économique au service de la transition énergétique.

A propos d’AUDACIA, « Le meilleur investissement, c’est l’audace »

Fondé en 2006 par Charles Beigbeder, Audacia est un acteur innovant du capital investissement. Audacia attire les meilleurs experts sectoriels autour de trois métiers à forte valeur ajoutée :

Le Capital Développement, qui vise à accompagner les PME familiales dans leur développement ;

Le Capital Immobilier, centré sur le coliving, nouveau mode d’habitat partagé ;

Le Capital Innovation, dédié aux innovations de rupture et plus spécifiquement aux technologies quantiques, aux applications pour l’aéronautique, le spatial et la défense, les solutions innovantes répondant aux défis de la transition énergétique et la médecine du futur.





Depuis sa création, Audacia a investi plus d’un milliard d’euros dans plus de 400 entreprises.

