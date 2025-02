AUDACIA : FORTE HAUSSE DU CHIFFRE D’AFFAIRES EN 2024 : +18% ET FRANCHISSEMENT DU CAP DES 400 M€ D’AUM DANS LA DEEPTECH

SUCCES DU CAPITAL INNOVATION, investi dans la deeptech : revenus multipliés par 2,5 en 2024 ; AUMs doublés pour atteindre 405 M€



LEVEES DE FONDS REMARQUABLES DANS LA DEEPTECH : 112 M€ levés à date pour Quantonation 2 (quantique) et premier closing à 137 M€ pour Expansion (new space)



LES FONDS INNOVANTS DEVIENNENT LA PRINCIPALE SOURCE DE REVENUS DU GROUPE AUDACIA : 54% en 2024 vs. 40% en 2023



CROISSANCE DES AUMs totaux de 39% passant de 509 M€ à 705 M€.



AUDACIA CONFIRME L’OBJECTIF D’ATTEINDRE 1 MD€ D’ACTIFS SOUS GESTION (AUMs) d’ici fin 2025





« Nos performances sont le fruit de notre stratégie d’investissement dans les innovations technologiques de rupture. Le succès des deux levées de fonds de Quantonation 2 et d’Expansion illustre l’appétit des investisseurs pour des segments nouveaux, encore non défrichés par le marché mais recélant de fortes potentialités de création de valeur.

Nous poursuivons nos efforts en 2025 dans cette direction afin de réussir notre objectif d’atteindre des encours sous gestion d’1 Md€ d’ici la fin de l’année »

Charles Beigbeder, Président du Conseil d’Administration