Audacia : Expansion obtient le label Tibi 2

Une reconnaissance majeure de l’expertise d’Expansion Ventures avec l’homologation Tibi 2



Suite à un processus de sélection rigoureux, le fonds Expansion SLP a reçu le prestigieux label Tibi (phase 2), soulignant son rôle d’acteur clé du New Space au sein de l’écosystème deeptech français.

L’objectif poursuivi par l’initiative Tibi est de favoriser l’émergence d’acteurs financiers capables d’accélérer la croissance d’entreprises innovantes pour en faire des leaders régionaux ou mondiaux et de participer au développement de l’écosystème technologique par la création d’expertises spécifiques.



L’investissement dans les entreprises technologiques est soutenu par la direction générale du Trésor. Sous l’égide du président de la République, les premiers investisseurs institutionnels ont engagé 6 milliards d'euros de 2020 à 2022. A l’aune du bilan très positif de la phase 1,la phase 2 de l’initiative Tibi prévoit une enveloppe de 7 milliards d’euros mobilisée d’ici fin 2026. A cette 2ème phase contribueront 35 investisseurs institutionnels français, qui vont donner la priorité à la décarbonation de l’économie en lien avec les projets de haute technologie. Cette 2ème phase étend le dispositif aux jeunes start-ups et aux fonds investissant dans des actifs ou des projets d’infrastructures avec une composante scientifique.