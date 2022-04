Audacia et Starburst s’allient pour financer

les DeepTech du domaine Aéronautique, Spatial et Défense :

Le fonds EXPANSION ambitionne d’être le plus grand Venture Capital européen

dédié au secteur ASD et vise une taille de 300 M€

Paris, le 13 avril 2022 – Conscients que la France et l’Europe sont aujourd’hui à un tournant historique, multiple et décisif pour leur souveraineté technologique, Audacia et Starburst annoncent oeuvrer communément à la création d’un nouveau fonds de Venture Capital destiné à financer les innovations de rupture dans le domaine Aéronautique, Spatial et Défense (ASD). Intitulé EXPANSION, ce projet de fonds à l’ampleur sans précédent en Europe se destine à investir dans les startups du secteur ASD, de l’amorçage à la série B. Le fonds EXPANSION vise ainsi une taille de 300 M€ et prévoit un premier closing à 100 M€ au Q4 2022.