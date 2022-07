AUDACIA : CHIFFRE D’AFFAIRES SEMESTRIEL 2022

REVENUS EN FORTE PROGRESSION DE +54% AU 30 JUIN 2022

 Croissance du CA Groupe soutenue par l’activité des Nouveaux Fonds (x6,2 vs S1 2021), qui représentent 53% du CA Groupe

 Contribution importante du Fonds Quantonation représentant 44% du CA Groupe



Chiffre d’affaires

En M€

Données non auditées S1 20221 S1 20212 Variation % CA Groupe

S1 2022

Capital Développement 0,3 0,2 +68% 5%

Capital Immobilier 0,2 0,1 +155% 4%

Capital Innovation 2,2 0,2 +973% 44%

CA Nouveaux Fonds 2,7 0,4 +516% 53%

Activité historique ISF 2,3 2,8 -17% 47%

CA Groupe 5,0 3,2 +54% 100%



1 Données financières provenant des comptes consolidés Audacia au 30 juin 2022

2 Données financières provenant des comptes sociaux Audacia au 30 juin 2021



Audacia déploie sa stratégie et enregistre un solide chiffre d’affaires au 1er semestre 2002 de 5,0 M€. Les revenus du Groupe sont en forte progression de 54% par rapport au S1 2021. Conformément au plan stratégique dévoilé lors de son IPO, Audacia continue de développer sa stratégie de fabrique de fonds innovants.



Le chiffre d’affaires réalisé sur les Nouveaux Fonds au S1 2022 représente désormais 53% du

CA Groupe et affiche une croissance de 516% par rapport au S1 2021. L’activité historique ISF s’établit à 2,3 M€, en baisse de 17% par rapport au S1 2021, conforme à la trajectoire d’extinction progressive de ces fonds.



Des Nouveaux Fonds qui représentent désormais plus de 50% de l’activité consolidée