AUDACIA : CHIFFRE D’AFFAIRES S1 2024 : 5,3 M€ ACCELERATION DES PRISES DE PARTICIPATION ET INTENSIFICATION DES EFFORTS DE LEVEE EN DEEPTECH

Croissance des fonds Deeptech (+19%) portée par le first closing de Quantonation 2

Accélération des nouveaux fonds portant le total à 90 participations dont 56 startups Deeptech

Maintien d’un niveau élevé de revenu pour les fonds ISF en cours de liquidation





Audacia enregistre un chiffre d’affaires semestriel 2024 en croissance soutenue par rapport à celui de la même période de 2023. Les revenus du Groupe s’établissent ainsi à 5,3 M€ avec une contribution des nouveaux fonds à hauteur de 2 M€ soit 16% de croissance par rapport au S1 2023.



Un premier closing pour le fonds Quantonation 2 et un renforcement des expertises pour développer les futurs fonds thématiques innovants

Sur la période, l’activité des nouveaux fonds a été marquée par :

- Capital Développement : le CA s’établit à 0,5 M€ en augmentation de 23%, avec notamment la contribution de la deuxième poche des Obligations Relance et celle des fonds Constellation.



- Capital Innovation : Quantonation 2, le second fonds d'amorçage consacré aux technologies quantiques et géré par Quantonation Ventures, a réalisé un premier closing de 70 M€ au S1 2024. Le CA du Capital Innovation ressort ainsi à 1,3 M€ sur la période, en progression de 19% par rapport au S1 2023.



- Capital Immobilier : en l’absence de nouveaux investissements pour son fonds Coliving Invest sur la période le CA s’établit à 0,2 M€ quasi-stable par rapport au S1 2023.