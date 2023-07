AUDACIA: CHIFFRE D’AFFAIRES S1 2023 : 4,2 M€ (+9% vs. CA S1 2022 retraité)

Audacia enregistre un chiffre d’affaires semestriel 2023 en légère croissance2 de 9% par rapport à celui du S1 2022 retraité. Les revenus du Groupe s’établissent ainsi à 4,2 M€ avec une contribution des Nouveaux Fonds à hauteur de 42% contre 39% au S1 2022 retraité.



Un semestre de transition en attendant les first closings des nouveaux Fonds Expansion et Quantonation 2

Sur la période, le chiffre d’affaires des Nouveaux Fonds s’établit à 1,7 M€ à comparer avec un S1 2022 retraité1 de 1,5 M€. La croissance a notamment été portée par :



- Capital Développement : Le CA est en hausse de 75%, avec notamment la contribution du dispositif des Obligations Relance (4 PME financées) qui comptent pour environ la moitié du CA semestriel. Au cours du semestre, l’équipe de gestion dédiée aux Fonds Constellation a investi dans une nouvelle participation (Atlantis TV) et a procédé à la cession de sa participation dans l’Hôtel Damantin, générant un TRI de 33% ;



- Capital Innovation : En l’absence de nouvelles levées majeures, le CA ressort à 1,1 M€ sur la période, en hausse2 de 2% par rapport au S1 2022 retraité1.



o Le Groupe Audacia, via sa filiale Quantonation Ventures, a participé à la levée de fonds de Pasqal (série B - 100 M€) et a investi dans trois nouvelles participations (VeriQloud, Kets, Memq) pour un montant total de 3 M€.

o Le Groupe Audacia, via son véhicule Geodesic Expansion, a investi dans six participations dont deux nouvelles (Ascendance, Look-up Space).