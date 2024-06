AUDACIA : CAPITAL IMMOBILIER - AUDACIA ANNONCE L’INAUGURATION A REIMS DE SA 3EME RESIDENCE DE COLIVING DE PRES DE 6 000 M2 EN PARTENARIAT AVEC SHARIES

Audacia, l’un des pionniers en France de l’investissement en résidences de coliving est heureux d’annoncer l’inauguration de sa troisième résidence en partenariat avec Sharies, acteur innovant du Logement et pionnier du coliving en France. Il s’agit de la plus grande résidence du parc Sharies et de la plus importante de France sur ce concept mixte.



Par cette implantation majeure, Sharies renforce sa présence dans le Grand-Est tout juste un an après celle lancée à Nancy. Inaugurée le 27 juin, cette résidence rémoise incarne parfaitement le modèle de la société en offrant un lieu de vie unique, hybride et esthétique, incluant appartements partagés, espaces de travail et restauration. Située au cœur du quartier d'affaires Clairmarais, à proximité immédiate du centre-ville, cette résidence d'exception propose une gamme de logements "clé en main" à la location, des espaces de travail indépendants ou partagés, et un restaurant.