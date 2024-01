AUDACIA : CALENDRIER FINANCIER 2024

CALENDRIER FINANCIER 2024





Chiffre d’affaires annuel 2023 Mardi 27 février 2024

Résultats annuels 2023 Mardi 23 avril 2024

Chiffre d’affaires du 1er semestre 2024 Mardi 23 juillet 2024

Résultats semestriels 2024 Mardi 15 octobre 2024



Diffusion des communiqués de presse après Bourse





Prochaine publication : Chiffre d’affaires annuel 2023 : le mardi 27 février 2024, après Bourse.





A propos d’AUDACIA, « Maison Entrepreneuriale de Private Equity »



Fondé en 2006 par Charles Beigbeder, Audacia est un acteur innovant du capital investissement. Audacia attire les meilleurs experts sectoriels autour de trois métiers à forte valeur ajoutée :

• Le Capital Développement, qui vise à accompagner les PME familiales dans leur développement ;

• Le Capital Immobilier, centré sur le coliving, nouveau mode d’habitat partagé ;

• Le Capital Innovation, dédié aux innovations de rupture et plus spécifiquement aux technologies quantiques, aux applications pour l’aéronautique, le spatial et la défense et aux solutions innovantes répondant aux défis de la transition énergétique.

Depuis sa création, Audacia a investi dans plus de 400 entreprises.



Euronext Growth Paris : code ISIN : FR00140059B5 / code mnémonique : ALAUD

Eligible PEA PME et PEA





Contacts



Direction de la communication

Eléonore de Rose

+33 (0)1 56 43 48 00

contact@audacia.fr





Communication financière/Relations presse

Gilles Broquelet/Dina Morin

+33 (0)1 80 81 00 00

info@capvalue.fr