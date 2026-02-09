AUDACIA : augmentation de capital de 8 M€ réalisée avec succès

Charles Beigbeder, Président du Conseil d’administration d’Audacia, déclare : « Le succès de cette augmentation de capital valide le cap que nous nous sommes fixé et souligne la confiance de nos actionnaires dans notre modèle d’accompagnement des entrepreneurs audacieux répondant aux grands défis de notre époque. Je souhaite remercier tous les investisseurs, particuliers comme institutionnels, qui ont contribué au succès de cette opération, et je suis particulièrement fier d’accueillir à nos côtés Manitoba Capital, holding familiale d'investissement avec qui nous partageons une même conviction : renforcer l’indépendance stratégique de l’Europe et de la France et œuvrer pour une prospérité durable. »



Olivier de Panafieu, Directeur général d’Audacia, conclut : « Cette levée de fonds nous permet d’accélérer le développement de nos fonds thématiques, poursuivre notre politique de spécialisation en lançant de nouveaux véhicules et étudier, de façon sélective, des opportunités de croissance externe. Bénéficiant du soutien de nos actionnaires historiques et nouveaux, nous continuerons à déployer le modèle Audacia en tant que plateforme d’investissement agile et unique dans les thématiques d’avenir, au service de la performance et de la création de valeur pour toutes les parties prenantes. »



