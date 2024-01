AUDACIA annonce le lancement de son fonds de décarbonation deeptech : EXERGON

• Le fonds EXERGON vise à soutenir, principalement en Europe , le développement des technologies industrielles de décarbonation hautement innovantes telles que le nouveau nucléaire, l’hydrogène, le stockage énergétique et l’efficacité énergétique.

• Combinant compétences techniques et financières ainsi qu’une identité résolument entrepreneuriale, l’équipe de gestion d’EXERGON compte déjà six personnes dont Giuseppe SANGIOVANNI, co-fondateur & Managing Partner, Vincent BRILLAULT, Managing Partner, Pauline COLIN, Principal, et Edmund HARM, Associate.

• Grâce à des early investors pleinement engagés, EXERGON a déjà clôturé ses deux premiers investissements. Le premier avec son entrée au capital de STELLARIA, une start-up essaimée par le CEA développant des réacteurs nucléaires modulaires de quatrième génération à sels fondus. Le deuxième avec son entrée au capital d’une start-up de reconditionnement de batteries lithium-ion. Par ailleurs, EXERGON est également en négociations avancées pour la clôture de trois nouveaux investissements.



D’après l’Agence internationale de l’énergie, 46% des technologies nécessaires à l’atteinte d’une société neutre en carbone à l’horizon 2050 n’existent pas ou sont encore en développement.