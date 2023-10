AUDACIA : AMELIORATION SENSIBLE DE LA MARGE NETTE AU S1 2023

Audacia, maison entrepreneuriale de private equity, présente ses résultats semestriels 2023 en progression :

- Le chiffre d’affaires à 4,2 M€ affiche une légère croissance de 9% par rapport à celui du S1 2022 retraité1 avec une contribution des Nouveaux Fonds à hauteur de 42% contre 39%.

- Le résultat d’exploitation s’établit à 0,7 M€, faisant ressortir une marge opérationnelle de 15,8% en hausse de 3,8 pts.

- Le résultat net à 0,5 M€ est en augmentation de 17% permettant d’atteindre une profitabilité nette de 12,2% sur le semestre.



Un semestre de transition pour les Nouveaux Fonds et une forte résilience des Fonds historiques.



Le chiffre d’affaires du Groupe Audacia s’établit à 4,2 M€, en retrait de 0,8 M€ en données publiées mais en croissance de 0,4 M€ par rapport au CA S1 2022 retraité, excluant la commission de gestion exceptionnelle et non récurrente versée en 2022 au titre de 2021 pour Quantonation 1.

L’activité des Nouveaux Fonds a notamment été portée par le succès du placement des Obligations Relance, la cession de la participation dans l’Hôtel Damantin, générant un TRI de 33% et quelques prises de participation ou souscriptions à des augmentations de capital pour Quantonation Ventures et Geodesic Expansion. En l’absence de levées majeures sur la période, le chiffre d’affaires des Nouveaux Fonds s’établit à 1,7 M€ en croissance de 13% par rapport au CA S1 2022 retraité1.