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Aucun lancement sur le marché de Zepizure n’est attendu avant le premier semestre 2027, au mieux. (Crossject)
information fournie par AlphaValue 12/10/2026 à 19:29

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Aucun lancement sur le marché de Zepizure n’est attendu avant le premier semestre 2027, au mieux.

EPS CHANGE

CHANGEMENT D’EPS

2026 : € -0,22 vs 0,19 ns
2027 : € 0,29 vs 0,29

Nous avons révisé nos prévisions pour l’exercice en cours, en retenant l’hypothèse que le lancement de Zepizure (midazolam) ne pourra plus intervenir au cours de l’exercice 2026, mais au mieux au premier semestre 2027. En conséquence, nos projections à plus long terme demeurent inchangées, même si l’exercice en cours devrait enregistrer une nouvelle perte significative (environ -14 M€).

CHANGEMENT DE NAV

€ 7,60 vs 7,97 -4,63 %

Notre DCF et notre NAV reculent légèrement en raison de l’absence de revenus en FY26. En réalité, il est extrêmement improbable que l’EUA (Emergency Use Authorisation) puisse être accordée avant le S1 2027, dans le meilleur des cas.

CHANGEMENT DE DCF

€ 5,50 vs 5,95 -7,43 %

Notre DCF et notre NAV reculent légèrement en raison de l’absence de revenus en FY26. En réalité, il est extrêmement improbable que l’EUA (Emergency Use Authorisation) puisse être accordée avant le S1 2027, dans le meilleur des cas.

Valeurs associées

CROSSJECT
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Copyright © 2026 AlphaValue

Cette analyse a été élaborée par AlphaValue et diffusée par BOURSORAMA le 12/10/2026 à 19:29:32.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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