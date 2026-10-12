Aucun lancement sur le marché de Zepizure n’est attendu avant le premier semestre 2027, au mieux. (Crossject)

Aucun lancement sur le marché de Zepizure n’est attendu avant le premier semestre 2027, au mieux.
EPS CHANGE
CHANGEMENT D’EPS
2026 : € -0,22 vs 0,19 ns
2027 : € 0,29 vs 0,29
Nous avons révisé nos prévisions pour l’exercice en cours, en retenant l’hypothèse que le lancement de Zepizure (midazolam) ne pourra plus intervenir au cours de l’exercice 2026, mais au mieux au premier semestre 2027. En conséquence, nos projections à plus long terme demeurent inchangées, même si l’exercice en cours devrait enregistrer une nouvelle perte significative (environ -14 M€).
CHANGEMENT DE NAV
€ 7,60 vs 7,97 -4,63 %
Notre DCF et notre NAV reculent légèrement en raison de l’absence de revenus en FY26. En réalité, il est extrêmement improbable que l’EUA (Emergency Use Authorisation) puisse être accordée avant le S1 2027, dans le meilleur des cas.
CHANGEMENT DE DCF
€ 5,50 vs 5,95 -7,43 %
Notre DCF et notre NAV reculent légèrement en raison de l’absence de revenus en FY26. En réalité, il est extrêmement improbable que l’EUA (Emergency Use Authorisation) puisse être accordée avant le S1 2027, dans le meilleur des cas.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer