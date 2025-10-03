 Aller au contenu principal
Aucun blessé n'a été signalé lors de l'incendie d'une unité de carburéacteur à la raffinerie Chevron de Los Angeles, selon des sources
information fournie par Reuters 03/10/2025 à 08:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Aucun blessé n'a été signalé lors d'une explosion et d'un incendie survenus jeudi soir dans une unité de production de carburéacteur à la raffinerie Chevron

CVX.N de 285 000 barils par jour dans la région de Los Angeles, ont déclaré des personnes au fait de la situation.

L'incendie s'est déclaré dans l'unité Isomax 7, qui transforme le fioul moyen en carburéacteur, à la raffinerie d'El Segundo, dans la banlieue de Los Angeles, ont précisé les sources.

