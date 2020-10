Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Auchan cède sa filiale chinoise à Alibaba pour environ 3 milliards d'euros Reuters • 19/10/2020 à 11:26









AUCHAN CÈDE SA FILIALE CHINOISE À ALIBABA POUR ENVIRON 3 MILLIARDS D'EUROS (Reuters) - Alibaba Group Holding va acheter pour 3,6 milliards de dollars (3,06 milliards d'euros) la participation majoritaire détenue par le groupe français Auchan Retail dans l'opérateur d'hypermarchés Sun Art, a annoncé lundi le géant chinois du commerce électronique. Alibaba s'apprête ainsi à renforcer sa présence sur le marché de la distribution en Chine alors qu'Auchan signe sa sortie du pays où il était présent depuis 20 ans. Alibaba compte sur sa présence numérique pour tirer profit du réseau de 481 hypermarchés et trois supermarchés de taille moyenne que Sun Art détient en Chine. Alibaba ne cesse d'accroître sa participation dans le secteur de la distribution physique en Chine, alors que l'essor du commerce électronique traditionnel ralentit. Alibaba, qui possède déjà 21% de Sun Art, va reprendre la totalité de la participation d'Auchan Retail dans Sun Art pour 8,10 dollars hongkongais par action, a indiqué de son côté Auchan dans un communiqué. Avec son retrait du marché chinois, Auchan cherche désormais à "accélérer le déploiement de son projet d'entreprise Auchan 2022 sur ses implantations actuelles", a expliqué le groupe. Le produit financier issu de la cession de sa filiale Sun Art lui permettra de se doter des moyens financiers afin de se désendetter et de se développer dans de nouveaux marchés. (Nikhil Kurian Nainan à Bangalore et Josh Horwitz à Shanghai, version française Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)

