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Aubay vise une nouvelle année de croissance en 2026
information fournie par Zonebourse 18/03/2026 à 18:23

Le spécialiste des services numériques annonce avoir dépassé l'ensemble de ses objectifs au titre de son exercice 2025.

Le chiffre d'affaires 2025 s'établit à 601,6 millions d'euros, en progression de 11,4%, soutenu par une forte dynamique en France ( 23,9%) alors que les activités à l'international ont reculé de 2,4%.

Le résultat opérationnel progresse de 9,4% à 50,2 MEUR. La marge opérationnelle d'activité atteint 9,1%, au-dessus de la fourchette d'objectifs. Le résultat opérationnel d'activité progresse de 10,9% à 55 MEUR. Le résultat net part du groupe atteint un niveau record de 38,1 MEUR (6,3% du CA), en hausse de 1,3%.

Fort d'une performance solide et d'une trésorerie confortable, le conseil d'administration proposera à l'assemblée générale du 12 mai 2026 le versement d'un dividende de 1,4 EUR par action au titre de 2025, en hausse de 7,7%, dont 0,60EUR déjà versé en acompte en novembre. Le taux de distribution atteindrait environ 47%. Sous réserve d'approbation, le solde à verser s'élèvera à 0,80 EUR par action.
Au titre de l'exercice 2026, Aubay aborde l'année avec des perspectives de croissance soutenue. Le groupe vise un chiffre d'affaires compris entre 676 et 690 MEUR, correspondant à une progression de 12% à 15% en données publiées et de 3% à 5% en organique, en amélioration par rapport à l'exercice précédent.

La rentabilité est également attendue en hausse, avec une marge opérationnelle d'activité comprise entre 9,0% et 9,5%, contre 8% à 9% en 2025.

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AUBAY
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