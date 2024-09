Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Aubay: stabilité du résultat net au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 19/09/2024 à 08:00









(CercleFinance.com) - Aubay publie un résultat net part du groupe stable à 16,9 millions d'euros au titre des six premiers mois de 2024, avec une marge opérationnelle d'activité en léger retrait de 80 points de base à 8,1% pour un chiffre d'affaires en repli de 0,9% à 272,3 millions.



Revendiquant aussi une excellente situation financière, le conseil d'administration a décidé un acompte sur dividende de 0,50 euro par action au titre de 2024. Cet acompte, identique à celui de l'année dernière, sera mis en paiement le 8 novembre.



Aubay confirme ses objectifs pour 2024, à savoir une croissance organique comprise entre 0 et +3%, soit un chiffre d'affaires annuel entre 534 et 550 millions d'euros, ainsi qu'une marge opérationnelle d'activité comprise entre 8,5 et 9,5%.





