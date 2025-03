Aubay: salué pour ses résultats annuels information fournie par Cercle Finance • 20/03/2025 à 14:25









(CercleFinance.com) - Aubay bondit de plus de 7% au lendemain de la publication par le groupe de services informatiques de ses résultats au titre de 2024, dont un résultat net part du groupe record en hausse de 12,7% à 37,6 millions d'euros.



Sa marge opérationnelle d'activité s'est améliorée de 0,3 point à 9,2%, dans la fourchette haute des perspectives annoncées en début d'année, pour un chiffre d'affaires de 540,3 millions d'euros, en croissance organique de 1,2%.



Sous réserve de validation par l'AG, le solde de dividende à payer s'élèvera à 0,80 euro par action. Pour 2025, Aubay anticipe une croissance organique entre 0 et +3%, soit un chiffre d'affaires de 540 à 556 millions, et une marge opérationnelle d'activité entre 8,5 et 9,5%.





