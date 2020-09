En K€ S1 2020 S1 2019 Variation Chiffre d'affaires 214 777 208 115 +3,2% Résultat opérationnel d'activité 18 791 19 069 -1,5% En % du CA 8,7% 9,2% Autres produits et charges opérationnels (1 370) (1 433) Résultat opérationnel 17 421 17 636 -1,2% Résultat financier (302) (306) (Charge)/Produit d'impôts (5 814) (5 838) Résultat net des sociétés intégrées 11 305 11 492 -1,6% En % du CA 5,3% 5,5% Résultat net Part du groupe 11 287 11 492 Intérêts minoritaires 18 -

Le conseil d'administration de Aubay, réuni le 16 septembre 2020 sous la présidence de Christian Aubert, a arrêté les comptes consolidés pour le premier semestre de 2020. Les comptes ont fait l'objet d'une revue limitée par les Commissaires aux comptes, leurs rapports sont en cours d'émission.

Dans un contexte économique et sanitaire exceptionnel, le Groupe s'est appuyé sur la forte résilience de son modèle, illustré par le maintien à des niveaux élevés de ses principaux indicateurs financiers, aussi bien en termes d'activités que de profitabilité et de génération de cash-flow. Cette performance est le fruit d'un engagement sans faille de l'ensemble des collaborateurs et d'une stratégie claire sur les métiers, les clients, et les compétences.

Sur les six premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires s'élève à 214,8 M€ en croissance de +3,2%, quasi stable à périmètre comparable témoignant d'une très bonne résistance dans le contexte de la crise sanitaire (cf. communiqué du 22 juillet 2020).

Stabilité du résultat opérationnel d'activité à 18,8 M€ et du résultat net à 11,3 M€

La marge opérationnelle d'activité s'établit à 8,7% contre 9,2% en 2019 dans le haut de la fourchette des prévisions, en recul seulement de 50 points de base. Elle se décompose en 7,5% en France et 10,1% à l'International. Le Groupe a su conserver un taux de productivité élevé de 92,7% hors activité partielle. Celle-ci a concerné au maximum environ 4% de l'effectif au plus fort de la crise.

Après comptabilisation de charges non courantes pour 1,4 M€, le résultat opérationnel d'activité atteint 18,8M€ à comparer aux 19,1 M€ de l'an dernier, soit un recul limité de 1,5%.

Le résultat financier est resté stable à -302 K€.

La charge d'impôt sur le résultat s'élève à 5,8 M€ ce qui fait ressortir un taux effectif d'impôt de 34% stable d'une année sur l'autre.

Le résultat net semestriel ressort à 11,3 M€ stable par rapport au 30 juin 2019 soit un taux de 5,3% du chiffre d'affaires.

Forte amélioration de la trésorerie nette (hors dettes locatives) à 22,6 M€

Malgré une saisonnalité traditionnellement défavorable, la génération de trésorerie liée à l'activité sur le semestre a été excellente avec plus de 18 M€ vs 12 M€ un an auparavant. Elle s'explique par une bonne gestion du BFR, avec notamment une amélioration du délai moyen de règlement clients de 3 jours. La société n'a sollicité aucun décalage de règlement de ses charges en particulier dans le domaine fiscal ou social.

Ces flux ont largement couvert les investissements limités de la période et le versement de 3,5 M€ aux actionnaires sous forme de dividendes.

Au final, la trésorerie nette (hors dette des loyers) ressort à 22,6 M€ au 30 juin 2020 à comparer à 11,7M€ fin 2019.

Perspectives 2020

L'été s'est bien déroulé conformément aux attentes. La visibilité continue de s'améliorer progressivement avec un niveau de demande proche de la normale depuis septembre. La reprise de l'activité, avec le gain de nombreuses affaires, dont quelques-unes significatives pour les centres de services, a permis également de relancer les embauches sur l'ensemble des régions.

Fort d'un meilleur premier semestre qu'anticipé au cœur de la crise, Aubay vise à réaliser en 2020, dans l'hypothèse d'une situation stabilisée sur le plan sanitaire :

Un chiffre d'affaires annuel compris entre 420 et 425 M€,

Une marge opérationnelle d'activité de 9%.

Acompte sur dividende de 0,33€

Prenant acte de cette performance rassurante, le Conseil d'Administration a décidé le versement, le 10 novembre 2020, d'un acompte sur dividende de 0,33 € par action au titre de l'exercice en cours.

Glossaire / Indicateurs alternatifs de performance

Croissance interne/organique du chiffre d'affaires : il s'agit de la croissance calculée sur une base de périmètre constant pour une période donnée en excluant le chiffre d'affaires des sociétés acquises ou cédées. Aubay exerce l'essentiel de son activité en zone euro et de fait n'est pas ou peu soumis aux impacts des effets de change.

Résultat opérationnel d'activité : cet indicateur correspond au résultat opérationnel avant la prise en compte du coût des actions gratuites et des autres produits et charges qui correspondent à des produits et charges opérationnels inhabituels, significatifs, peu fréquents, présentés de manière distincte pour faciliter la compréhension de la performance liée aux activités courantes.

Marge opérationnelle d'activité : cet indicateur, exprimé en pourcentage, est obtenu en rapportant le résultat opérationnel d'activité au chiffre d'affaires.

Dette nette ou trésorerie nette : cet indicateur s'obtient par différence entre la trésorerie et les dettes financières. Si le résultat est négatif, on parle de dette nette, et de trésorerie nette dans le cas contraire. Les dettes de loyer sont exclues de la Dette nette.

Etats de la situation financière consolidés

ACTIF (en K€) 30/06/2020 31/12/2019 Ecarts d'acquisition 131 305 131 412 Immobilisations incorporelles 835 828 Immobilisations corporelles 5 409 5 575 Droits d'utilisation relatifs aux contrats de location 20 603 22 996 Titres mis en équivalence - - Autres actifs financiers 2 256 2 661 Impôts différés actifs 2 163 2 796 Autres actifs non courants 32 277 ACTIF NON COURANT 162 603 166 545 Stocks et en-cours 335 411 Actifs sur contrats 36 195 29 216 Clients et comptes rattachés 101 059 115 097 Autres créances et comptes de régularisation 32 040 37 209 Valeurs mobilières de placement 503 1 056 Disponibilités 34 130 23 411 ACTIF COURANT 204 262 206 400 TOTAL DE L'ACTIF 366 865 372 945

PASSIF (en K€) 30/06/2020 31/12/2019 Capital 6 603 6 597 Prime d'émission et réserves consolidées 174 089 151 164 Résultats net part du groupe 11 305 26 409 Capitaux propres - part du groupe 191 997 184 170 Intérêts minoritaires 109 91 CAPITAUX PROPRES 192 106 184 261 Emprunts et dettes financières : part à + d'un an 4 486 5 697 Dettes de loyers : part à + d'un an 15 740 17 823 Impôts différés passifs 4 5 Provisions pour risques et charges 6 395 6 129 Autres passifs non courants 386 489 PASSIF NON COURANT 27 011 30 143 Emprunts et dettes financières : part à - d'un an 7 260 7 124 Dettes de loyers : part à - d'un an 5 188 5 435 Fournisseurs et comptes rattachés 27 672 30 576 Passifs sur contrat 12 952 14 722 Autres dettes et comptes de régularisations 94 676 100 684 PASSIF COURANT 147 748 158 541 TOTAL DU PASSIF 366 865 372 945

Etat du résultat global consolidé (en milliers d'euros) 30/06/2020 % 30/06/2019 % Chiffre d'affaires 214 777 100% 208 115 100% Autres produits de l'activité 244 72 Achats consommés et charges externes (43 205) (37 711) Charges de personnel (147 290) (146 237) Impôts et taxes (1 791) (1 713) Dotations aux amortissements et provisions (3 840) (3 546) Variation des stocks de produits en cours et de produits finis Autres produits et charges d'exploitation (104) 89 Résultat opérationnel d'activité 18 791 8,7% 19 069 9,2% Charges liées aux actions gratuites et assimilées (464) (743) Résultat opérationnel courant 18 327 8,8% 18 326 8,8% Autres produits et charges opérationnels (906) (690) Résultat opérationnel 17 421 8,1% 17 636 8,5% Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie Coût de l'endettement net (140) (177) Autres produits et charges financiers (162) (129) Résultat financier (302) (306) Charges d'impôt (5 814) (5 838) Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalences Résultat net avant résultat des activités arrêtées ou en cours de cession 11 305 11 492 Résultat net d'impôt des activités arrêtées ou en cours de cession Résultat net 11 305 5,3% 11 492 5,5% Part du groupe 11 287 11 492 Intérêts minoritaires 18 0 Nombre moyen pondéré d'actions 13 186 893 13 180 931 Résultat par action 0,86 0,87 Nombre moyen pondéré dilué d'actions 13 239 393 13 279 431 Résultat dilué par action 0,85 0,87

Tableaux de flux de trésorerie consolidé

En K€ 30/06/2020 30/06/2019 Résultat net consolidé (y compris intérêts minoritaires) 11 305 11 492 Résultat des mises en équivalences Dotations nettes aux amortissements et provisions et droits d'utilisation relatifs aux contrats de location 4 498 3 661 Charges et produits calculés liés aux stock-options et assimilés 464 743 Autres produits et charges calculés 212 Produits de dividendes (88) Plus et moins-values de cession (277) 6 Capacité d'autofinancement après coût de l'endettement financier net et impôt 16 202 15 814 Coût de l'endettement financier net 283 177 Charge d'impôt (y compris impôts différés) 5 414 5 838 Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement financier net et impôt (A) 21 899 21 829 Impôts versés (B) (130) (5 403) Variation des clients et autres débiteurs (C) 4 132 (5 753) Variation des fournisseurs et autres créditeurs (C) (7 665) 1 457 Flux net de trésorerie généré par l'activité (D) = (A+B+C) 18 236 12 130 Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles (646) (646) Encaissements liés aux cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations financières (4) (4) Encaissements liés aux cessions d'immobilisations financières 32 Variation des prêts et avances consenties 388 (6) Décaissements (encaissements) liés aux regroupements d'entreprises nets de leur trésorerie Dividendes et subventions reçus 88 Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement (E) (262) (536) Sommes reçues des actionnaires lors d'augmentations de capital Sommes reçues lors de l'exercice des stock-options Rachats d'actions propres en vue d'annulation Rachats et reventes d'actions propres Dividendes mis en paiement au cours de l'exercice : - Dividendes versés aux actionnaires de la société mère (3 562) (4 354) - Dividendes versés aux minoritaires des sociétés intégrées Encaissements liés aux nouveaux emprunts 1 357 10 Remboursement dettes financières (2 332) (5 558) Remboursement de dettes de loyers (2 864) (1 225) Intérêts financiers nets versés (283) (173) Rachat d'intérêts minoritaires ne donnant pas le contrôle Autres flux Flux net de trésorerie lié aux opérations de financements (F) (7 684) (11 300) Incidence des variations des cours des devises (G) (40) (1) Variation de trésorerie nette (D+E+F+G) 10 250 293 Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture 24 131 19 372 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture 34 381 19 665