AUBAY : Résultats financiers 2019 - Information Covid-19 : Chiffre d'affaires : +4,3% - Marge Opérationnelle d'Activité : 10,2% - Résultat Net Part de Groupe : 26,4 M EUR

En K€ 2019

(IFRS 16) 2018

Variation Chiffre d'affaires 417 757 400 579 +4,3% Résultat opérationnel d'activité 42 801 41 894 +2,2% En % du CA 10,2 % 10,5 % Coût des actions de performance (1 484) (1 466) Autre produits et charges opérationnel (1 464) (907) Résultat opérationnel 39 853 39 521 +0,8% Résultat financier (309) (273) (Charge)/Produit d'impôts (13 135) (11 921) Résultat net des sociétés intégrées 26 409 27 327 -3,4% En % du CA 6,3% 6,8% Résultat net Part du groupe 26 409 27 327 Résultat par action 2 € 2,08 € Effectif 6 503 6166

Le conseil d'administration de Aubay, réuni le 25 mars 2020, sous la présidence de Christian Aubert, a arrêté les comptes statutaires et consolidés pour l'exercice 2019. Les procédures d'audit des Commissaires aux comptes ont été effectuées. Les rapports de certification seront émis après finalisation des procédures requises pour la publication du Document d'Enregistrement Universel.

Marge opérationnelle d'activité supérieure dans le haut des prévisions

La marge opérationnelle d'activité de 10,2% se situe en haut de la fourchette de l'objectif initial et au-dessus des indications données lors de la publication du Chiffre d'Affaires annuel en janvier.

L'année aurait pu être exceptionnelle sans les perturbations de fin d'exercice dues aux problèmes dans les transports en France.

La rentabilité opérationnelle d'activité s'établit à 11,3% en France et à 9,1% à l'International à comparer respectivement à 11,8% et 9,1% en 2018.

Résultat Opérationnel : +0,8%

Le résultat opérationnel ressort à 39,8 M€ soit +0,8% après la prise en compte du coût des actions de performance pour 1,5 M€ et du poste « autres produits et charges opérationnels » pour 1,5 M€ constitué principalement de charges de restructurations.

Trésorerie nette (hors dettes locatives) en très forte augmentation à 11,6 M€

La situation financière s'est nettement améliorée lors de l'exercice 2019. Aubay est ainsi passé d'une situation de trésorerie nette de +0,2 M€ au 31 décembre 2018 à une trésorerie nette positive de 11,6 M€ à la clôture.

En termes de flux de trésorerie, la capacité d'autofinancement ressort à 48,3 M€ ce qui représente 11,6% du chiffre d'affaires. Les flux générés par l'activité se montent à 35,6 M€ soit une forte amélioration par rapport à ceux de 2018, pour mémoire 17,4M€, en lien avec l'amélioration du BFR.

Résultat Net Part du Groupe en baisse de -3,4%

Le résultat net part du groupe se maintient sur un haut niveau à 26,4 M€, en baisse de -3,4% à raison d'une hausse du taux d'impôt effectif à 33% contre 30% en 2018, conséquence de la réforme du CICE en France.

Proposition de dividende inchangé à 0,60 €

Dans le contexte actuel, en dépit de ces bonnes performances et d'un montant de réserves distribuables désormais porté à plus de 130 M€, le Conseil d'Administration a décidé de laisser inchangé à 0,60 € par action le dividende proposé au titre de 2019, soit un ratio de distribution de l'ordre de 30% du résultat net. L'Assemblée Générale est invitée à valider ou amender ce montant en fonction de la situation telle qu'elle sera appréciée au 12 mai 2020 prochain.

Perspectives 2020 - Information Covid19

L'exercice 2020 avait débuté sur un rythme supérieur à nos prévisions. Le groupe aborde ainsi la situation actuelle dans une santé opérationnelle optimale.

La crise liée au Covid-19 s'est déclenchée de manière décalée sur les pays où nous sommes installés. Notre présence en Italie a renforcé par anticipation notre vigilance sur les autres zones. Les secteurs de la Banque, de l'Assurance, de l'Energie et des Telecoms sont plutôt résilients alors que les secteurs de l'Industrie et du Retail ont tendance à arrêter ou différer rapidement les contrats. Cette exposition sectorielle favorable pour Aubay est soutenue par un volant important de contrats pluriannuels dont dispose le groupe.

Sur le plan du fonctionnement, le télétravail est très généralisé à hauteur de 90% de l'effectif. L'activité commerciale est logiquement ralentie mais le groupe constate que les clients se concentrent dans leurs demandes sur leurs fournisseurs historiques de confiance dont Aubay fait partie. Le groupe continue d'ailleurs de gagner de nouveaux marchés mais avec des dates de démarrage qui seront certainement différées. Par contre, la décision a été prise de mettre provisoirement le recrutement à l'arrêt, mis à part en Italie, compte tenu des affaires importantes gagnées fin 2019.

Aubay envisage et négocie, en France notamment avec ses partenaires sociaux, le recours à des mesures particulières de mise en congés de ses collaborateurs ponctuellement privés de mission. Aubay étudie et prépare également, à titre conservatoire, en France et à l'étranger, le recours aux différents mécanismes exceptionnels d'aide publique qui seront mis en place.

Une première estimation fait ressortir un chiffre d'affaires journalier inférieur de 10% au niveau budgété depuis mi-mars. L'impact est cependant différent selon les pays avec une baisse de l'ordre de 15% en Espagne et en France, de 10% au Bélux, de 5% en Italie. Le Portugal n'est pas impacté à date. Bien évidemment, la situation est susceptible d'évoluer et ces chiffres sont indicatifs, reflet d'une photographie instantanée, sujette aux réserves d'usage, compte tenu des évolutions très rapides de la situation.

Le premier trimestre sera en conséquence beaucoup moins impacté que le deuxième.

Bien sûr, les projections sur la rentabilité sont impossibles à appréhender à ce jour. Cela dépendra mécaniquement de la durée des mesures de confinement, des décisions supplémentaires que pourraient prendre les clients, de la vigueur de la reprise à l'issue de cet épisode et des mesures d'accompagnements acceptées par les différents Etats.

En conséquence, l'objectif de Chiffre d'Affaires de 450 M€ annoncé en janvier est suspendu. Le groupe communiquera des objectifs lorsque la situation sera stabilisée avec un minimum de visibilité. Sur le plan financier, la trésorerie brute à ce jour est de 25M€ à laquelle peuvent s'ajouter le cas échéant des découverts bancaires autorisés et non tirés de plus de 40M€. Pour mémoire, le poste de créances clients n'est pas mobilisé.

L'ensemble du management est très engagé pour surmonter cette crise, le groupe Aubay démontrera une nouvelle fois sa résilience et sa solidité dans les contextes difficiles.

Publication du chiffre d'affaires du 1er trimestre 2020, le 22 avril 2020 après bourse.

Glossaire

Croissance interne/organique du chiffre d'affaires: Il s'agit de la croissance calculée sur une base de périmètre constant pour une période donnée en excluant le chiffre d'affaires des sociétés acquises ou cédées. Aubay exerce l'essentiel de son activité en zone euro et de fait n'est pas ou peu soumis aux impacts des effets de change.

2019 Croissance organique +4,3% Impact des variations de périmètre 0 Croissance en données publiées +4,3%

Résultat opérationnel d'activité : cet indicateur correspond au résultat opérationnel avant la prise en compte du coût des actions gratuites et des autres produits et charges qui correspondent à des produits et charges opérationnels inhabituels, anormaux, peu fréquents, présentés de manière distincte pour faciliter la compréhension de la performance liée aux activités courantes.

Marge opérationnelle d'activité : cet indicateur, exprimé en pourcentage, est obtenu en rapportant le résultat opérationnel d'activité au chiffre d'affaires.

Dette nette ou trésorerie nette hors dettes locatives : cet indicateur s'obtient par différence entre la trésorerie et les dettes financières. Si le résultat est négatif, on parle de dette nette, et de trésorerie nette dans le cas contraire.

A propos de AUBAY

Aubay est une Entreprise de Services du Numérique. Aubay est présent chez les plus grands acteurs des secteurs Banque, Finance, Assurance, Industrie, Energie, Transports, Télécoms. La société compte 6 500 collaborateurs répartis dans 7 pays (France, Belgique, Luxembourg, Italie, Espagne, Portugal et Royaume-Uni). En 2019, Aubay a réalisé un chiffre d'affaires de 417,8 M€.

Euronext, Compartiment B - ISIN FR0000063737-AUB - Reuters AUBT.PA - Bloomberg AUB:FP



Contacts

Alexandra Prisa - Actus Finance - Tel.: +33 (0)1 53 67 36 90 - Email: aprisa@actus.fr

David Fuks - Directeur Général Délégué - Direction Financière - Tél. 01 46 10 67 67 - Email : dfuks@aubay.com

ANNEXES

Etat de situation financière au 31 décembre 2019 ACTIF (en milliers d'euros) 31/12/2019 31/12/2018 Ecarts d'acquisition 131 412 124 101 Immobilisations incorporelles 828 678 Immobilisations corporelles 5 575 5 284 Droits d'utilisation relatifs aux contrats de location 22 996 Titres mis en équivalences - - Autres actifs financiers 2 661 2 309 Impôts différés actifs 2 796 2 126 Autres actifs non courants 277 ACTIF NON COURANT 166 545 134 498 Stocks et en-cours 411 378 Actifs sur contrats 29 216 20 649 Créances clients 115 097 115 760 Autres créances et comptes de régularisation 37 209 35 892 Valeurs mobilières de placement 1 056 0 Disponibilités 23 411 19 519 ACTIF COURANT 206 400 192 198 TOTAL DE L'ACTIF 372 945 326 696 PASSIF (en milliers d'euros) 31/12/2019 31/12/2018 Capital 6 597 6 568 Prime d'émission et réserves consolidées 151 164 131 515 Résultat net part du groupe 26 409 27 327 Capitaux propres - part du groupe 184 170 165 410 Intérêts minoritaires 91 0 CAPITAUX PROPRES 184 261 165 410 Emprunts et dettes financières : part à + d'un an 5 697 10 493 Dettes de loyers: part à + d'un an 17 823 Impôts différés passifs 5 6 Provisions pour risques et charges 6 129 5 328 Autres passifs non courants 489 2 PASSIF NON COURANT 30 143 15 829 Emprunts et dettes financières : part à - d'un an 7 124 8 819 Dettes de loyers: part à - d'un an 5 435 Fournisseurs et comptes rattachés 30 576 26 530 Passifs sur contrat 13 365 17 528 Autres dettes courante 102 041 92 580 PASSIF COURANT 158 541 145 457 TOTAL DU PASSIF 372 945 326 696

Compte de résultat au 31 décembre 2019 En K€ 31/12/2019 % 31/12/2018 % Chiffre d'affaires 417 757 100% 400 579 100% Autres produits de l'activité 242 245 Achats consommés et charges externes (76 535) (81 052) Charges de personnel (288 213) (272 848) Impôts et taxes (3 056) (3 178) Dotations aux amortissements et provisions (7 412) (2 014) Variation des stocks de produits en cours et de produits finis Autres produits et charges d'exploitation 18 162 Résultat opérationnel d'activité 42 801 10,2% 41 894 10,5% Charges liées aux actions gratuites et assimilées (1 484) (1 466) Résultat opérationnel courant 41 317 9,9% 40 428 10,1% Autres produits et charges opérationnels (1 464) (907) Résultat opérationnel 39 853 9,5% 39 521 9,9% Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie Coût de l'endettement net (725) (456) Autres produits et charges financiers 416 183 Résultat financier (309) (273) Charges d'impôt (13 135) (11 921) Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalences Résultat net avant résultat des activités arrêtées ou en cours de cession 26 409 27 327 Résultat net d'impôt des activités arrêtées ou en cours de cession Résultat net 26 409 6,3% 27 327 6,8% Part du groupe 26 409 27 327 Intérêts minoritaires 0 0 Nombre moyen pondéré d'actions 13 180 931 13 114 172 Résultat par action 2,00 2,08 Nombre moyen pondéré dilué d'actions 13 279 431 13 212 672 Résultat dilué par action* 1,99 2,07

Tableau des flux de trésorerie au 31 décembre 2019 (en milliers d'euros) 31/12/2019 31/12/2018 Résultat net consolidé (y compris intérêts minoritaires) 26 409 27 327 Résultat des mises en équivalences Dotations nettes aux amortissements et provisions et droits d'utilisation relatifs aux contrats de location 6 580 1 442 Charges et produits calculés liés aux stock-options et assimilés 1 484 1 466 Autres produits et charges calculés 60 Produits de dividendes (89) (6) Plus et moins-values de cession 24 48 Capacité d'autofinancement après coût de l'endettement financier net et impôt 34 408 30 337 Coût de l'endettement financier net 730 461 Charge d'impôt (y compris impôts différés) 13 135 11 921 Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement financier net et impôt (A) 48 273 42 719 Impôts versés (B) (15 382) (10 416) Variation des clients et autres débiteurs © (2 487) (19 551) Variation des fournisseurs et autres créditeurs (C) 5 197 4 635 Variation du B.F.R lié à l'activité (y compris dette liée aux avantages aux personnels) 2 710 (14 916) Flux net de trésorerie généré par l'activité (D) = (A+B+C) 35 601 17 387 Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles (4 023) (2 085) Encaissements liés aux cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles 0 97 Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations financières 32 Encaissements liés aux cessions d'immobilisations financières Variation des prêts et avances consenties (70) (382) Décaissements (encaissements) liés aux regroupements d'entreprises nets de leur trésorerie (7 518) Dividendes reçus 89 6 Autres flux Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement (E) (11 490) (2 364) Sommes reçues des actionnaires lors d'augmentations de capital Sommes reçues lors de l'exercice des stock-options 31 Rachats d'actions propres en vue d'annulation Rachats et reventes d'actions propres Dividendes mis en paiement au cours de l'exercice : - Dividendes versés aux actionnaires de la société mère (8 703) (6 695) - Dividendes versés aux minoritaires des sociétés intégrées Encaissements liés aux nouveaux emprunts 9 281 Emission de dettes de loyer 1 363 Remboursement d'emprunts (6 722) (12 075) Remboursement de dettes de loyers (4 584) Intérêts financiers nets versés (731) (478) Rachat d'intérêts minoritaires ne donnant pas le contrôle (2 203) Autres flux Flux net de trésorerie lié aux opérations de financements (F) (19 377) (12 139) Incidence des variations des cours des devises (G) 25 (4) Variation de trésorerie nette (D+E+F+G) 4 759 2 880 Trésorerie à l'ouverture 19 372 16 492 Trésorerie à la clôture 24 131 19 372