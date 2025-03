AUBAY : Résultats annuels 2024 : Marge Opérationnelle d'Activité : 9,2 % - Résultat Net Part du Groupe record : 37,6 M EUR (+12,7%) - Trésorerie nette record : 112 M EUR - Dividende en hausse à 1,30 EUR par action

En K€ 2024 2023 Variation Chiffre d'affaires 540 297 534 116 +1,2 % Résultat opérationnel d'activité (ROA) 49 587 47 385 +4,6 % En % du CA (Chiffre d'Affaires) 9,2 % 8,9 % Coût des actions de performance (1 027) (1 328) Autre produits et charges opérationnel (2 682) (3 728) Résultat opérationnel 45 878 42 329 +8,4 % Résultat financier 2 835 1 047 (Charge)/Produit d'impôts (11 069) (9 968) Résultat net des sociétés intégrées 37 644 33 408 +12,7 % En % du CA 7,0 % 6,3 % Résultat net Part du groupe 37 644 33 408 Résultat par action 2,94 2,56 +15,0 % Trésorerie Nette 111 963 92 992 +20,4%

Le conseil d'administration de Aubay, réuni le 19 mars 2025, sous la présidence de Christian Aubert, a arrêté les comptes statutaires et consolidés pour l'exercice 2024. Les procédures d'audit des Commissaires aux comptes ont été effectuées. Les rapports de certification seront émis après finalisation des procédures requises pour la publication du Document d'Enregistrement Universel.

L'année 2024 s'est achevée sur des performances financières remarquables, traduisant à nouveau la capacité d'adaptation et de résilience du Groupe face aux fluctuations du marché. Tous les objectifs sont atteints.

Le chiffre d'affaires 2024, déjà publié, ressort à 540,3 M€, en hausse organique de +1,2%, avec une croissance de +1,0% en France (à 283,3 M€) et de +1,3% à l'international (à 257,0 M€).

MARGE OPERATIONNELLE D'ACTIVITE A 9,2% DANS LE HAUT DE LA FOURCHETTE ET EN AMELIORATION

La marge opérationnelle d'activité à 9,2% se situe dans la fourchette haute des perspectives annoncées en début d'année. Malgré un contexte marqué par un ralentissement du marché, Aubay a su tirer son épingle du jeu en améliorant son résultat opérationnel d'activité pour atteindre 45,9 M€ soit une hausse de + 4,6%.

Cette performance solide repose sur plusieurs piliers :

Une bonne efficacité commerciale,

Une gestion rigoureuse de la productivité des consultants,

Une maîtrise de la marge brute en légère amélioration.

RESULTAT OPERATIONNEL : 45,9 M€ +8,4%

Le résultat opérationnel ressort à 45,9 M€ soit une hausse de +8,4% , intégrant le coût des actions gratuites pour un montant en retrait par rapport à l'exercice précédent, à 1,0 M€ (vs 1,3 M€ en 2023) et des autres produits et charges opérationnels en recul également pour 2,7 M€ (vs 3,7 M€).

UN RESULTAT NET RECORD A 37,6 M€ SOIT 7,0% DU CA

Le résultat financier s'améliore, positif à hauteur de 2,8 M€, contre un gain de 1,0 M€ en 2023. Il intègre 3,7 M€ de produits financiers liés au placement de la trésorerie et la plus-value réalisée sur les titres Micropole. Le taux d'imposition moyen est stable à 23%. Il en ressort un résultat net part du groupe record qui s'établit à 37,6 M€ , en hausse de +12,7 % par rapport au résultat net de l'an passé.

SITUATION FINANCIERE

Les cash-flows générés par l'activité ont atteint un niveau exceptionnel de 55,0 M€ (vs 41,5 M€ en 2023) permettant à la trésorerie nette de s'établir au-delà des anticipations du groupe, à 112,0 M€ hors IFRS 16, après des versements de dividende de 15,6 M€ et des rachats d'actions propre pour un montant de 12,6 M€ (dont 271 591 actions annulées le 27 décembre 2024).

PROPOSITION DE DIVIDENDE AUGMENTE A 1,30 €

Le Conseil d'Administration, constatant le maintien d'une solide performance et une trésorerie importante, a décidé de proposer à l'Assemblée Générale du 6 mai 2025 un dividende de à 1,30 € par action au titre de 2024, en hausse de 8,3%.

Compte tenu des réductions de capital intervenues fin 2023 et fin 2024, et compte tenu de l‘acompte sur dividende mis en paiement le 8 novembre 2024 pour 0,50 € par action, la hausse du montant du dividende global versé serait limitée à 6,1 % par rapport au dividende global versé au titre de l'exercice précédent. Le ratio de distribution du résultat net serait ramené de 47% à 44% du résultat net.

Sous réserve de validation par l'assemblée générale, le solde de dividende à payer s'élèvera dans ces conditions à 0,80 € par action , selon le calendrier de paiement suivant :

Dernier jour de négociation avec droit attaché 8 mai 2025 Premier jour de négociation ex-droit 9 mai 2025 Date d'arrêté des positions par Euroclear afin de déterminer les ayants droits au dividende 12 mai 2025 ( record date ) Mise en paiement 13 mai 2025 ( Payment date )

PERSPECTIVES 2025

Aubay ne relève pas en ce début d'exercice d'évolution particulière dans la demande générée sur ses principaux marchés d'activité.

Les projets demeurent nombreux et les enjeux technologiques et règlementaires forts, dans toutes les zones géographiques d'intervention du groupe et, globalement, sur l'ensemble de ses verticaux de marchés. Toutefois, face à des incertitudes macroéconomiques persistantes, certains clients maintiennent une recherche de maîtrise de leurs dépenses en matière de services IT.

Dans l'attente d'une accélération des dépenses sur ses marchés, et compte tenu d'un effet calendaire défavorable en 2025, en particulier au premier semestre, une approche prudente du contexte permet d'anticiper :

Une croissance organique entre 0 et +3%, soit un chiffre d'affaires compris dans une fourchette de 540 à 556 M€ ;

Une marge opérationnelle d'activité comprise entre 8,5 et 9,5%.

Publication du chiffre d'affaires du 1 er trimestre 2025, le 23 avril 2025 après bourse.

Glossaire

Croissance interne/organique du chiffre d'affaires : Il s'agit de la croissance calculée sur une base de périmètre constant pour une période donnée en excluant le chiffre d'affaires des sociétés acquises ou cédées. Aubay exerce l'essentiel de son activité en zone euro et de fait n'est pas ou peu soumis aux impacts des effets de change.

2024 Croissance organique + 1,2 % Impact des variations de périmètre - Croissance en données publiées + 1,2 %

Résultat opérationnel d'activité (ROA) : cet indicateur correspond au résultat opérationnel avant la prise en compte du coût des actions gratuites et des autres produits et charges qui correspondent à des produits et charges opérationnels inhabituels, anormaux, peu fréquents, présentés de manière distincte pour faciliter la compréhension de la performance liée aux activités courantes.

Marge opérationnelle d'activité : cet indicateur, exprimé en pourcentage, est obtenu en rapportant le résultat opérationnel d'activité au chiffre d'affaires.

Dette nette ou trésorerie nette hors dettes locatives : cet indicateur s'obtient par différence entre la trésorerie et les dettes financières. Si le résultat est négatif, on parle de dette nette, et de trésorerie nette dans le cas contraire.

À propos de AUBAY

Aubay est une Entreprise de Services du Numérique. Aubay est présent chez les plus grands acteurs des secteurs Banque, Finance, Assurance, Industrie, Energie, Transports, Télécoms. La société comptait 7 483 collaborateurs au 31 décembre 2024 répartis dans 7 pays (France, Belgique, Luxembourg, Italie, Espagne, Portugal et Royaume-Uni). En 2024, Aubay a réalisé un chiffre d'affaires de 540,3 M€.

Euronext, Compartment: B - ISIN FR0000063737-AUB - Reuters AUBT.PA - Bloomberg AUB:FP

ANNEXES

Etat de situation financière au 31 décembre 2024 ACTIF (en milliers d'euros) 31/12/2024 31/12/2023 Ecarts d'acquisition 131 305 131 305 Immobilisations incorporelles 1 485 884 Immobilisations corporelles 3 744 4 283 Droits d'utilisation relatifs aux contrats de location 18 351 19 829 Titres mis en équivalence - Autres actifs financiers 2 341 2 181 Impôts différés actifs 4 666 3 929 Autres actifs non courants 3 680 1 530 ACTIF NON COURANT 165 572 163 941 Stocks et en-cours 686 736 Actifs sur contrats 32 311 34 932 Créances clients 118 208 121 914 Autres créances et comptes de régularisation 40 265 41 139 Valeurs mobilières de placement 29 064 42 330 Disponibilités 84 667 52 566 ACTIF COURANT 305 201 293 617 TOTAL DE L'ACTIF 470 773 457 558

PASSIF (en milliers d'euros) 31/12/2024 31/12/2023 Capital 6 396 6 532 Prime d'émission et réserves consolidées 227 818 221 411 Résultat net part du groupe 37 644 33 408 Capitaux propres - part du groupe 271 858 261 351 Intérêts minoritaires 0 0 CAPITAUX PROPRES 271 858 261 351 Emprunts et dettes financières : part à + d'un an 541 1 078 Dettes de loyers: part à + d'un an 14 373 15 439 Impôts différés passifs 0 1 Provisions pour risques et charges 7 255 8 896 Autres passifs non courants 1 106 358 PASSIF NON COURANT 23 275 25 772 Emprunts et dettes financières : part à - d'un an 1 227 824 Dettes de loyers: part à - d'un an 4 881 5 084 Fournisseurs et autres créditeurs 37 160 36 917 Passifs sur contrat 21 866 20 595 Autres dettes courantes 110 506 107 015 PASSIF COURANT 175 640 170 435 TOTAL DU PASSIF 470 773 457 558







Compte de résultat au 31 décembre 2024 En K€ 31/12/2024 % 31/12/2023 % Variation Chiffre d'affaires 540 297 100% 534 116 100% 1,2% Autres produits de l'activité 176 236 Achats consommés et charges externes (134 018) (131 913) 1,6% Charges de personnel (344 217) (342 543) 0,5% Impôts et taxes (4 200) (4 509) Dotations aux amortissements et provisions (7 788) (8 038) Variation des stocks de produits en cours et de produits finis Autres produits et charges d'exploitation (663) 36 Résultat opérationnel d'activité 49 587 9,2% 47 385 8,9% 4,6% Charges liées aux actions gratuites et assimilées (1 027) (1 328) Résultat opérationnel courant 48 560 9,0% 46 057 8,6% 5,4% Autres produits et charges opérationnels (2 682) (3 728) Résultat opérationnel 45 878 8,5% 42 329 7,9% 8,4% Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie Coût de l'endettement net (876) (771) Autres produits et charges financiers 3 711 1 818 Résultat financier 2 835 1 047 Charges d'impôt (11 069) 23% (9 968) 23% Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalences Résultat net avant résultat des activités arrêtées ou en cours de cession 37 644 33 408 Résultat net d'impôt des activités arrêtées ou en cours de cession Résultat net 37 644 7,0% 33 408 6,3% 12,7% Part du groupe 37 644 33 408 12,7% Intérêts minoritaires 0 Nombre moyen pondéré d'actions 12 788 180 13 055 712 Résultat par action 2,94 2,56 15,0% Nombre moyen pondéré dilué d'actions 12 864 680 13 129 462 Résultat dilué par action* 2,93 2,54

Tableau des flux de trésorerie au 31 décembre 2024 (en milliers d'euros) 31/12/2024 31/12/2023 Résultat net consolidé (y compris intérêts minoritaires) 37 644 33 408 Résultat des mises en équivalences Dotations nettes aux amortissements et provisions et droits d'utilisation relatifs aux contrats de location 7 531 9 142 Charges et produits calculés liés aux stock-options et assimilés 1 027 1 328 Autres produits et charges calculés Produits de dividendes (31) (58) Plus et moins-values de cession 77 208 Capacité d'autofinancement après coût de l'endettement financier net et impôt 46 248 44 028 Coût de l'endettement financier net 876 771 Charge d'impôt (y compris impôts différés) 11 069 9 968 Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement financier net et impôt (A) 58 193 54 767 Impôts versés (B) (11 639) (10 979) Variation des clients et autres débiteurs © 5 957 4 756 Variation des fournisseurs et autres créditeurs (C) 2 485 (7 041) Variation du B.F.R lié à l'activité (y compris dette liée aux avantages aux personnels) 8 442 (2 285) Flux net de trésorerie généré par l'activité (D) = (A+B+C) 54 996 41 503 Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles (1 878) (1 805) Encaissements liés aux cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles 8 17 Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations financières (1) (5) Encaissements liés aux cessions d'immobilisations financières Variation des prêts et avances consenties (85) (74) Décaissements (encaissements) liés aux regroupements d'entreprises nets de leur trésorerie Dividendes reçus 31 58 Autres flux Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement (E) (1 925) (1 809) Sommes reçues des actionnaires lors d'augmentations de capital Sommes reçues lors de l'exercice des stock-options Rachats d'actions propres en vue d'annulation (12 677) (8 419) Rachats et reventes d'actions propres Dividendes mis en paiement au cours de l'exercice : - Dividendes versés aux actionnaires de la société mère (15 584) (15 901) - Dividendes versés aux minoritaires des sociétés intégrées Encaissements liés aux nouveaux emprunts Remboursement d'emprunts (535) (559) Remboursement de dettes de loyers (4 994) (5 025) Intérêts financiers nets versés (876) (771) Rachat d'intérêts minoritaires ne donnant pas le contrôle Autres flux Flux net de trésorerie lié aux opérations de financements (F) (34 666) (30 675) Incidence des variations des cours des devises (G) 35 9 Variation de trésorerie nette (D+E+F+G) 18 440 9 028 Trésorerie à l'ouverture 94 867 85 839 Trésorerie à la clôture 113 307 94 867