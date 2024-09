AUBAY : Résultats 1er semestre 2024 : Marge Opérationnelle d'Activité semestrielle : 8,1% - Résultat Net Part du Groupe stable : 16,9 M EUR - Flux net de trésorerie généré par l'activité : +21 M EUR

En K€ S1 2024 S1 2023 Variation Chiffre d'affaires 272 265 274 775 -0,9% Résultat opérationnel d'activité 22 139 24 485 -9,6% En % du CA 8,1 % 8,9 % Coût des actions de performance (551) (690) Autre produits et charges opérationnel (757) (1 059) Résultat opérationnel 20 831 22 736 -8,4% Résultat financier 1 738 340 (Charge)/Produit d'impôts (5 694) (6 090) Résultat net des sociétés intégrées 16 875 16 986 -0,7% En % du CA 6,2% 6,2% Résultat net Part du groupe 16 875 16 986 Résultat par action 1,30 1,28 Effectif 7 551 7 841 -3,7% Flux net de trésorerie généré par l'activité 20 972 13 056 +60,6% Trésorerie Nette 95 948 83 519 +14,9%

Le Conseil d'Administration de Aubay, réuni le 18 septembre 2024, sous la présidence de Christian Aubert, a arrêté les comptes consolidés pour le premier semestre 2024. Les comptes ont fait l'objet d'une revue limitée par les commissaires aux comptes, leurs rapports sont en cours d'émission.

Aubay a fait preuve au 1er semestre 2024 d'une très bonne résistance avec un chiffre d'affaires et un bénéfice net quasi stables par rapport au 1er semestre 2023.

Marge opérationnelle d'activité semestrielle à 8,1%

Dans un marché qui ralentit conjoncturellement, Aubay s'est appuyé sur la bonne résilience de ses résultats opérationnels, grâce à la maitrise de l'ensemble de ses indicateurs clés de performance. La marge opérationnelle d'activité, bien que légèrement en retrait de 80 points de base par rapport au premier semestre 2023 (8,1% contre 8,9%), reste ainsi solide d'autant qu'elle a été principalement impactée par un effet de calendrier défavorable. Ce recul devrait d'ailleurs être compensé au second semestre à la faveur d'une saisonnalité plus favorable.

Résultat Opérationnel à 20,8 M€

Le résultat opérationnel est en baisse de 8,4% après la prise en compte du coût des actions de performance pour 0,6 M€ et du poste « autres produits et charges opérationnels » pour 0,8 M€, constitué principalement de charges de restructurations.

Le résultat financier net enregistre une forte progression pour s'établir à 1,7 M€ contre 0,3 M un an plus tôt grâce à la hausse des intérêts financiers perçus et à la plus-value réalisée sur les titres Micropole.

Résultat Net Part du Groupe stable (6,2% de marge nette)

Le résultat net part du groupe est stable à 16,9 M€ contre 17,0 M€ au premier semestre 2023. La charge d'impôts de 5,7 M€ laisse ressortir un taux d'imposition moyen à 25% contre 26% sur la même période de l'année précédente.

Trésorerie nette (hors dettes locatives) en forte augmentation à 95,9 M€ après versement des dividendes

La capacité d'autofinancement s'élève à 26,8 M€ soit 9,8% du chiffre d'affaires contre 28,1 M€ un an plus tôt. La variation de BFR s'établit à (1,6) M€ contre (6,6) M€ sur la même période de l'année précédente.

Les flux de trésorerie générés par l'activité ont nettement augmenté à la fin du semestre atteignant 21,0 M€ contre 13,1 M€ un an plus tôt.

Après la prise en compte du versement du solde de dividende 2023 en mai pour un montant de 9,1 M€ et de rachats d'actions propres à fin d'annulation pour 4,8 M€, la trésorerie nette au 30 juin 2024 s'élève à 95,9 M€ et devrait continuer à progresser sur le second semestre.

Proposition d'acompte sur dividende à 0,5 €

Constatant le bon niveau du résultat net et l'excellente situation financière, le Conseil d'Administration a décidé le versement d'un acompte sur dividende de 0,50 € par action au titre de l'exercice 2024. Cet acompte, identique à celui de 2023, sera mis en paiement le 8 novembre 2024.

Perspectives 2024

Les tendances de marché observés durant l'été ne traduisent ni amélioration ni dégradation particulière des conditions observées depuis le début d'année. Les clients font toujours preuve de retenue et de prudence dans leurs investissements au regard d'un contexte macroéconomique peu lisible. Les perspectives d'activité pour le second semestre demeurent inchangées.

Aubay reste concentré sur le maintien de la rentabilité et de la génération de cash.

Compte tenu de ces éléments, Aubay confirme ses objectifs annuels :

Une croissance organique comprise entre 0 et +3%, soit un chiffre d'affaires annuel compris entre 534 M€ et 550 M€ ,

, Une marge opérationnelle d'activité comprise entre 8,5% et 9,5%.

Publication du chiffre d'affaires du 3 ème trimestre 2024, le mercredi 23 octobre 2024 après bourse.

Glossaire

Croissance interne/organique du chiffre d'affaires : Il s'agit de la croissance calculée sur une base de périmètre constant pour une période donnée en excluant le chiffre d'affaires des sociétés acquises ou cédées. Aubay exerce l'essentiel de son activité en zone euro et de fait n'est pas ou peu soumis aux impacts des effets de change.

2024 Croissance organique -0,9% Impact des variations de périmètre 0 Croissance en données publiées -0,9%

Résultat opérationnel d'activité : cet indicateur correspond au résultat opérationnel avant la prise en compte du coût des actions gratuites et des autres produits et charges qui correspondent à des produits et charges opérationnels inhabituels, anormaux, peu fréquents, présentés de manière distincte pour faciliter la compréhension de la performance liée aux activités courantes.

Marge opérationnelle d'activité : cet indicateur, exprimé en pourcentage, est obtenu en rapportant le résultat opérationnel d'activité au chiffre d'affaires.

Dette nette ou trésorerie nette hors dettes locatives : cet indicateur s'obtient par différence entre la trésorerie et les dettes financières. Si le résultat est négatif, on parle de dette nette, et de trésorerie nette dans le cas contraire.

À propos de AUBAY

Aubay est une Entreprise de Services du Numérique. Aubay est présent chez les plus grands acteurs des secteurs Banque, Finance, Assurance, Industrie, Energie, Transports, Télécoms. La société comptait 7 551 collaborateurs au 30 juin 2024, répartis dans 7 pays (France, Belgique, Luxembourg, Italie, Espagne, Portugal et Royaume-Uni). En 2023, Aubay a réalisé un chiffre d'affaires de 534,1 M€.



Euronext, Compartment: B - ISIN : FR0000063737-AUB - Reuters AUBT.PA - Bloomberg AUB:FP

ANNEXES

État de situation financière au 30 juin 202 4 ACTIF (en milliers d'euros) 30/06/2024 31/12/2023 Écarts d'acquisition 131 305 131 305 Immobilisations incorporelles 1 160 884 Immobilisations corporelles 4 161 4 283 Droits d'utilisation relatifs aux contrats de location 18 461 19 829 Titres mis en équivalence - - Autres actifs financiers 2 286 2 181 Impôts différés actifs 3 573 3 929 Autres actifs non courants 1 327 1 530 ACTIF NON COURANT 162 273 163 941 Stocks et en-cours 681 736 Actifs sur contrats 36 022 34 932 Créances clients 124 220 121 914 Autres créances et comptes de régularisation 40 263 41 139 Valeurs mobilières de placement 32 631 42 330 Disponibilités 64 947 52 566 ACTIF COURANT 298 764 293 617 TOTAL DE L'ACTIF 461 037 457 558 PASSIF (en milliers d'euros) 30/06/2024 31/12/2023 Capital 6 532 6 532 Prime d'émission et réserves consolidées 241807 221 411 Résultat net part du groupe 16 875 33 408 Capitaux propres - part du groupe 265 214 261 351 Intérêts minoritaires 0 CAPITAUX PROPRES 265 214 261 351 Emprunts et dettes financières : part à + d'un an 810 1 078 Dettes de loyers : part à + d'un an 14 432 15 439 Impôts différés passifs 1 1 Provisions pour risques et charges 7 294 8 896 Autres passifs non courants 628 358 PASSIF NON COURANT 23 165 25 772 Emprunts et dettes financières : part à - d'un an 820 824 Dettes de loyers : part à - d'un an 4 836 5 084 Fournisseurs et autres créditeurs 36 528 36 917 Passifs sur contrat 16 685 20 595 Autres dettes courantes 113 789 107 015 PASSIF COURANT 172 658 170 435 TOTAL DU PASSIF 461 037 457 558

Etat du résultat global consolidé au 30 juin 2024

(en milliers d'euros) 30/06/2024 % 30/06/2023 % Chiffre d'affaires 272 265 274 775 100% Autres produits de l'activité 99 235 Achats consommés et charges externes (68 167) (67 171) Charges de personnel (175 877) (177 525) Impôts et taxes (2 221) (2 233) Dotations aux amortissements et provisions (3 664) (3 783) Variation des stocks de produits en cours et de produits finis Autres produits et charges d'exploitation (296) 187 Résultat opérationnel d'activité 22 139 8,1% 24 485 8,9% Charges liées aux actions gratuites et assimilées (551) (690) Résultat opérationnel courant 21 588 7,9% 23 795 8,7% Autres produits et charges opérationnels (757) (1 059) Résultat opérationnel 20 831 7,7% 22 736 8,3% Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie Coût de l'endettement net (397) (327) Autres produits et charges financiers 2 135 667 Résultat financier 1 738 340 Charges d'impôt (5 694) 25% (6 090) 26% Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalences Résultat net avant résultat des activités arrêtées ou en cours de cession 16 875 16 986 Résultat net d'impôt des activités arrêtées ou en cours de cession Résultat net 16 875 6,2% 16 986 6,2% Part du groupe 16 875 16 986 Intérêts minoritaires 0 0 Nombre moyen pondéré d'actions 12 966 382 13 289 283 Résultat par action 1,30 1,28 Nombre moyen pondéré dilué d'actions 13 042 882 13 366 283 Résultat dilué par action 1,29 1,27

Tableau des flux de trésorerie au 30 juin 2024 (en milliers d'euros) 30/06/2024 30/06/2023 Résultat net consolidé (y compris intérêts minoritaires) 16 875 16 986 Résultat des mises en équivalences Dotations nettes aux amortissements et provisions et droits d'utilisation relatifs aux contrats de location 3 258 3 957 Charges et produits calculés liés aux stock-options et assimilés 551 690 Autres produits et charges calculés Produits de dividendes (31) (58) Plus et moins-values de cession 72 147 Capacité d'autofinancement après coût de l'endettement financier net et impôt 20 725 21 722 Coût de l'endettement financier net 397 327 Charge d'impôt (y compris impôts différés) 5 694 6 090 Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement financier net et impôt (A) 26 816 28 139 Impôts versés (B) (4 337) (8 479) Variation du BFR © (1 507) (6 604) Flux net de trésorerie généré par l'activité (D) = (A+B+C) 20 972 13 056 Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles (1 020) (773) Encaissements liés aux cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles 2 Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations financières (5) Encaissements liés aux cessions d'immobilisations financières Variation des prêts et avances consenties (102) (36) Décaissements (encaissements) liés aux regroupements d'entreprises nets de leur trésorerie Dividendes reçus 31 58 Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement (E) (1 089) (756) Sommes reçues des actionnaires lors d'augmentations de capital Sommes reçues lors de l'exercice des stock-options Rachats d'actions propres en vue d'annulation (4 811) Rachats et reventes d'actions propres Dividendes mis en paiement au cours de l'exercice : - Dividendes versés aux actionnaires de la société mère (9 130) (9 304) - Dividendes versés aux minoritaires des sociétés intégrées Encaissements liés aux nouveaux emprunts Remboursement dettes financières (268) (279) Remboursement de dettes de loyers (2 625) (2 602) Intérêts financiers nets versés (397) (327) Rachat d'intérêts minoritaires ne donnant pas le contrôle Autres flux Flux net de trésorerie lié aux opérations de financements (F) (17 231) (12 512) Incidence des variations des cours des devises (G) 34 27 Variation de trésorerie nette (D+E+F+G) 2 686 (185) Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture 94 867 85 839 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture 97 553 85 654