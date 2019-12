AUBAY : Quantic rejoint Aubay

Aubay annonce ce jour l'acquisition de 100% du capital de la société française Quantic, Entreprise de Services du Numérique (ESN), spécialisée autour des infrastructures IT (Cloud/DevOps) basée en Région Parisienne.

Quantic a développé depuis une vingtaine d'années une expertise reconnue dans l'accompagnement de ses clients dans leur transformation digitale, avec une offre complète associant le conseil, l'ingénierie et la production. Quantic réalise un chiffre d'affaires annuel rentable d'environ 16 M€.

Avec cette acquisition, Aubay élargit et renforce son portefeuille clients des comptes stratégiques développés par Quantic dans les secteurs de l'énergie (Total, Engie, RTE, Dalkia) de la distribution (Galeries Lafayette...) ou encore de l'assurance (Malakoff Médéric...). Cette opération entre parfaitement dans la stratégie de diversification sectorielle du groupe tout en renforçant son expertise et en enrichissant l'offre infrastructure et production de Aubay en France.

Le paiement de l'acquisition sera réalisé entièrement en numéraire. La société Quantic sera consolidée à partir du 1er janvier 2020. Les équipes seront rapidement intégrées au sein du Groupe et les synergies attendues devraient permettre de rapprocher progressivement la rentabilité de Quantic des standards de Aubay.

Prochain rendez-vous :

Publication du chiffre d'affaires de l'exercice 2019, le 29 janvier 2020 après bourse.

A propos de AUBAY

Aubay est une Entreprise de Services du Numérique. Aubay est présent chez les plus grands acteurs des secteurs Banque, Finance, Assurance, Industrie, Energie, Transports, Télécoms. La société compte 6 323 collaborateurs répartis dans 7 pays (France, Belgique, Luxembourg, Italie, Espagne, Portugal et Royaume-Uni). En 2018, Aubay a réalisé un chiffre d'affaires de 400,6 M€.

Euronext, Compartiment B - ISIN FR0000063737-AUB - Reuters AUBT.PA - Bloomberg AUB:FP



Contacts

Alexandra Prisa - Actus Finance - Tel.: +33 (0)1 53 67 36 90 - Email: aprisa@actus.fr

David Fuks - Directeur Général Délégué - Direction Financière - Tél. 01 46 10 67 67 - Email : dfuks@aubay.com