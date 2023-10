Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Aubay: objectifs 2023 abaissés, chute du titre information fournie par Cercle Finance • 19/10/2023 à 11:31









(CercleFinance.com) - Aubay a abaissé hier soir ses objectifs au titre de l'exercice 2023 en raison d'un environnement économique qualifié d''incertain'.



Le marché réagissait très négativement à cette annonce jeudi matin, le titre perdant près de 15% en fin de matinée, ce qui porte à près de 40% son repli depuis le début de l'année.



Le spécialiste des services du numérique a annoncé mercredi soir qu'il tablait désormais sur un chiffre d'affaires annuel de 530 à 540 millions d'euros, au lieu des 540-550 millions d'euros prévus auparavant.



Sa marge opérationnelle devrait quant à elle se situer dans une fourchette comprise entre 8% et 9%, contre un précédent objectif qui se situait entre 9,5% et 10,5%.



Dans un communiqué, Aubay explique que le marché 'offre des opportunités', mais aussi que le contexte macroéconomique 'incertain' pèse sur la vitesse d'engagement des projets.



Sur le troisième trimestre, Aubay a enregistré un volume d'affaires de 123,6 millions d'euros, en hausse organique de 2,5% en dépit d'un effet calendaire défavorable avec une journée ouvrée en moins de facturation.



Le chiffre d'affaires consolidé sur les neuf premiers mois de l'année ressort ainsi à 398,7 millions d'euros, en croissance de 5,1%.





Valeurs associées AUBAY Euronext Paris -15.35%