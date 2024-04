AUBAY : Information financière du premier trimestre 2024 : Chiffre d'affaires du premier trimestre 2024 : 140,3 M EUR - Une performance solide en recul limité du seul effet calendaire

En M€ T1 2024* T1 2023 Var. organique France 75,4 75,6 -0,3% International 64,9 67,2 -3,3% Total 140,3 142,8 -1,7%

* Données non auditées

AUBAY réalise un début d'exercice solide avec une chiffre d'affaires de 140,3 M€, en recul limité de 1,7% par rapport à la même période de l'année précédente (marquée par une croissance organique de plus de 10%), soit une performance équivalente corrigée de l'effet calendaire négatif de ce début d'année. Cette évolution est en ligne avec les anticipations budgétaires de début d'exercice.

Malgré une demande moins forte sur ses principaux marchés, AUBAY améliore son taux de productivité, à 92,9% vs 92,5% un an plus tôt. Dans sa logique de préservation de ses marges, AUBAY poursuit l'adaptation de ses capacités de production pour coller au plus près des besoins exprimés par ses clients. L'effectif global affiche ainsi un recul limité de consultants sur la période. Il s'élève à 7 590 contre 7 779 au 31 décembre 2023. Les prix de vente restent très bien orientés et ce, sur toutes les zones, compensant les hausses salariales contenues à l'échelle du groupe.

En France , AUBAY fait preuve d'une très bonne résistance avec un chiffre d'affaires quasi stable, et même en croissance corrigée de l'effet calendaire par rapport à l'excellente performance enregistrée au premier trimestre 2023. Les principaux indicateurs d'activité sont tous bien orientés avec notamment une légère hausse de l'effectif en ce début d'année. Dans un marché moins porteur, AUBAY parvient à se positionner sur des appels d'offres et des référencements prometteurs qui devraient offrir des relais de croissance sur les trimestres à venir. Par ailleurs, la logique de concentration du nombre des fournisseurs poursuivie par certains clients stratégiques de AUBAY se traduit par des gains de parts de marchés substantiels non seulement en France mais aussi, parfois, sur d'autres zones d'activités européennes.

À l'international, la zone ibérique fait face à une demande en recul et poursuit ses efforts d'adaptation de son offre conduisant à un recul mesuré du nombre de ses collaborateurs. Le taux de productivité s'améliore par rapport à sa moyenne 2023 et les prix de vente y demeurent bien orientés.

En Italie, les restructurations budgétées en fin d'année 2023 sont en cours d'exécution illustrées par la baisse anticipée des effectifs, ainsi que la poursuite du recentrage stratégique de certaines activités vers des métiers à plus forte valeur ajoutée. Des signaux encourageants sont observés avec, en particulier, des hausses de prix de vente, ce qui n'avait pas pu être réalisé dans cette zone depuis plusieurs trimestres.

Perspectives 2024 confirmées

La performance réalisée en ce début d'année conforte les anticipations communiquées en début d'exercice, à savoir :

Une croissance organique comprise entre 0 et +3%, soit un chiffre d'affaires dans une fourchette de 534 à 550 M€ ;

Une marge opérationnelle d'activité comprise entre 8,5% et 9,5%.

Publication du chiffre d'affaires du 2 ème trimestre 2024, le 24 juillet 2024 après bourse.

Glossaire

Croissance interne/organique du chiffre d'affaires : il s'agit de la croissance calculée sur une base de périmètre constant pour une période donnée en excluant le chiffre d'affaires des sociétés acquises ou cédées. Aubay exerce l'essentiel de son activité en zone euro et de fait n'est pas ou peu soumis aux impacts des effets de change.

2024 Croissance organique -1,7% Impact des variations de périmètre 0 Croissance en données publiées -1,7%

À propos de AUBAY

Aubay est une Entreprise de Services du Numérique. Aubay est présent chez les plus grands acteurs des secteurs Banque, Finance, Assurance, Industrie, Energie, Transports, Télécoms. La société compte 7 779 collaborateurs répartis dans 7 pays (France, Belgique, Luxembourg, Italie, Espagne, Portugal et Royaume-Uni). En 2023, Aubay a réalisé un chiffre d'affaires de 534,1 M€.

Euronext, Compartment: B - ISIN FR0000063737-AUB - Reuters : AUBT.PA - Bloomberg : AUB:FP

Euronext Tech Leade r

