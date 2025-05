Aubay: entouré après l'annonce d'un projet d'acquisition information fournie par Cercle Finance • 28/05/2025 à 16:02









(CercleFinance.com) - Aubay bondit de 14%, après l'annonce par le groupe des services informatiques de négociations exclusives en vue de l'acquisition de Solutec, entreprise ayant généré en 2024 un chiffre d'affaires rentable de 112 millions d'euros.



Cette société lyonnaise, implantée également à Paris, Toulouse, Nantes, Bordeaux et Lille, compte plus de 1400 collaborateurs et accompagne des grands comptes dans leur digitalisation, sur des activités parfaitement analogues à celles d'Aubay.



'Nous jugeons évidemment cette annonce comme positive pour Aubay, qui réactive le volet du M&A et réalise un mouvement stratégique intéressant après une longue période de sous-utilisation de l'excess cash', réagit Oddo BHF.



Selon le bureau d'études, qui réitère son opinion 'surperformance' sur le titre, cette opportunité de consolidation importante est 'parfaitement dans les moyens du groupe (payée en cash) et réalisée au bon moment'.





