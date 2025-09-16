Aubay, Drone Volt, Solutions30...l'agenda société France du jour

(AOF) - Aubay
L'entreprise de services du numérique annoncera ses résultats du premier semestre.
Cogelec
Le spécialiste dans le contrôle d'accès dans l'habitat livrera ses résultats du premier semestre.
Damartex
Le distributeur pour senior publiera ses résultats annuels.
Drone Volt
Le constructeur de drones civils professionnels et expert en solutions embarquées signalera ses résultats du premier semestre.
Esker
La plateforme de référence pilotée par l'IA pour la digitalisation des directions Finance, Achats et Service Client communiquera ses résultats du premier semestre.
Hipay Group
La fintech spécialisée dans les solutions de paiement omnicanal dévoilera ses résultats du premier semestre.
La biotech présentera ses résultats du premier semestre.
Solutions30
Le spécialiste des solutions pour les nouvelles technologies annoncera ses résultats du premier semestre.
