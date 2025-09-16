 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Aubay, Drone Volt, Solutions30...l'agenda société France du jour -
(AOF) -

(AOF) - Aubay

L'entreprise de services du numérique annoncera ses résultats du premier semestre.

Cogelec

Le spécialiste dans le contrôle d'accès dans l'habitat livrera ses résultats du premier semestre.

Damartex

Le distributeur pour senior publiera ses résultats annuels.

Drone Volt

Le constructeur de drones civils professionnels et expert en solutions embarquées signalera ses résultats du premier semestre.

Esker

La plateforme de référence pilotée par l'IA pour la digitalisation des directions Finance, Achats et Service Client communiquera ses résultats du premier semestre.

Hipay Group

La fintech spécialisée dans les solutions de paiement omnicanal dévoilera ses résultats du premier semestre.

Innate Pharma

La biotech présentera ses résultats du premier semestre.

Solutions30

Le spécialiste des solutions pour les nouvelles technologies annoncera ses résultats du premier semestre.

