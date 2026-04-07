AUBAY : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 30 mars au 1er avril 2026 dans le cadre du programme de rachat d'actions

PRESENTATION AGREGEE PAR JOUR ET PAR MARCHE

Les informations détaillées sur ces opérations peuvent être consultées sur le site internet de Aubay. ( https://aubay.com/investisseurs/informations-reglementees ).

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché LEI de l'émetteur Code ISIN

(ISO 6166) MIC code (ISO 10383) AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 30-Mar-26 FR0000063737 3 457 41,0833 XPAR AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 30-Mar-26 FR0000063737 1 775 40,9692 DXE AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 30-Mar-26 FR0000063737 161 41,1500 TQE AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 30-Mar-26 FR0000063737 346 41,1500 AQE AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 31-Mar-26 FR0000063737 3 521 41,3262 XPAR AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 31-Mar-26 FR0000063737 1 856 41,4160 DXE AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 31-Mar-26 FR0000063737 170 40,7000 TQE AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 31-Mar-26 FR0000063737 340 41,1000 AQE AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 1-Apr-26 FR0000063737 754 42,7663 XPAR AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 1-Apr-26 FR0000063737 236 43,0000 DXE AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 1-Apr-26 FR0000063737 33 43,0000 TQE AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 1-Apr-26 FR0000063737 368 43,0000 AQE

À propos de AUBAY

Aubay est une Entreprise de Services du Numérique. Aubay est présent chez les plus grands acteurs des secteurs Banque, Finance, Assurance, Industrie, Energie, Transports, Télécoms. La société comptait 9 049 collaborateurs au 31 décembre 2025 répartis dans 7 pays (France, Belgique, Luxembourg, Italie, Espagne, Portugal et Royaume-Uni). En 2025, Aubay a réalisé un chiffre d'affaires de 602 M€.

Euronext, Compartment: B - ISIN FR0000063737-AUB - Reuters AUBT.PA - Bloomberg AUB:FP

Contacts

Amaury Dugast – Actus Finance – Tél. : +33 (0)1 53 67 36 74 - adugast@actus.fr

David Fuks – Directeur Général Délégué – Direction Financière - Tél. : 01 46 10 67 67 - E-mail : dfuks@aubay.com