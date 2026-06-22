information fournie par Actusnews • 22/06/2026 à 17:45

AUBAY : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 15 au 19 juin 2026 dans le cadre du programme de rachat d'actions

PRESENTATION AGREGEE PAR JOUR ET PAR MARCHE

Les informations détaillées sur ces opérations peuvent être consultées sur le site internet de Aubay. ( https://aubay.com/investisseurs/informations-reglementees ).

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché LEI de l'émetteur Code ISIN

(ISO 6166) MIC code (ISO 10383) AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 15-Jun-26 FR0000063737 1 502 56,9867 XPAR AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 15-Jun-26 FR0000063737 338 56,9811 DXE AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 15-Jun-26 FR0000063737 317 57,0000 TQE AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 15-Jun-26 FR0000063737 204 57,0000 AQE AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 16-Jun-26 FR0000063737 73 57,0000 XPAR AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 16-Jun-26 FR0000063737 74 57,0000 DXE AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 18-Jun-26 FR0000063737 1 964 57,0000 XPAR AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 18-Jun-26 FR0000063737 1 131 57,0000 DXE AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 18-Jun-26 FR0000063737 317 57,0000 TQE AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 18-Jun-26 FR0000063737 212 57,0000 AQE AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 19-Jun-26 FR0000063737 1 197 57,0000 XPAR AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 19-Jun-26 FR0000063737 307 57,0000 DXE AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 19-Jun-26 FR0000063737 323 57,0000 TQE AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 19-Jun-26 FR0000063737 215 57,0000 AQE

À propos de AUBAY

Aubay est une Entreprise de Services du Numérique. Aubay est présent chez les plus grands acteurs des secteurs Banque, Finance, Assurance, Industrie, Energie, Transports, Télécoms. La société compte 9 274 collaborateurs répartis dans 7 pays (France, Belgique, Luxembourg, Italie, Espagne, Portugal et Royaume-Uni). En 2025, Aubay a réalisé un chiffre d'affaires de 601,6 M€.

Euronext, Compartment: B - ISIN FR0000063737-AUB - Reuters AUBT.PA - Bloomberg AUB:FP

Contacts

Amaury Dugast – Actus Finance – Tél. : +33 (0)1 53 67 36 74 - adugast@actus.fr

David Fuks – Co-Directeur Général - Tél. : 01 46 10 67 67 - E-mail : dfuks@aubay.com