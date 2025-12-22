AUBAY : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 15 au 19 décembre 2025 dans le cadre du programme de rachat d'actions

PRESENTATION AGREGEE PAR JOUR ET PAR MARCHE

Les informations détaillées sur ces opérations peuvent être consultées sur le site internet de Aubay. ( https://aubay.com/investisseurs/informations-reglementees ).

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier

(en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché LEI de l'émetteur Code ISIN

(ISO 6166) MIC code (ISO 10383) AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 15-Dec-25 FR0000063737 1 909 55,4698 XPAR AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 15-Dec-25 FR0000063737 734 55,3398 DXE AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 15-Dec-25 FR0000063737 136 54,8154 AQE AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 16-Dec-25 FR0000063737 398 55,5000 XPAR AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 16-Dec-25 FR0000063737 214 55,5000 DXE AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 16-Dec-25 FR0000063737 47 55,5000 TQE AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 16-Dec-25 FR0000063737 136 55,5000 AQE AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 17-Dec-25 FR0000063737 1 926 55,4661 XPAR AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 17-Dec-25 FR0000063737 858 55,4417 DXE AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 17-Dec-25 FR0000063737 48 55,5000 TQE AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 17-Dec-25 FR0000063737 134 55,4836 AQE AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 18-Dec-25 FR0000063737 2 001 55,1035 XPAR AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 18-Dec-25 FR0000063737 888 54,8480 DXE AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 18-Dec-25 FR0000063737 50 55,0000 TQE AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 18-Dec-25 FR0000063737 132 54,9000 AQE AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 19-Dec-25 FR0000063737 2 058 54,2485 XPAR AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 19-Dec-25 FR0000063737 966 54,1398 DXE AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 19-Dec-25 FR0000063737 51 54,4000 TQE AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 19-Dec-25 FR0000063737 134 54,4731 AQE

À propos de AUBAY

Aubay est une Entreprise de Services du Numérique. Aubay est présent chez les plus grands acteurs des secteurs Banque, Finance, Assurance, Industrie, Energie, Transports, Télécoms. La société compte 8 999 collaborateurs répartis dans 7 pays (France, Belgique, Luxembourg, Italie, Espagne, Portugal et Royaume-Uni). En 2024, Aubay a réalisé un chiffre d'affaires de 540,3 M€.

