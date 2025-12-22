 Aller au contenu principal
AUBAY : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 15 au 19 décembre 2025 dans le cadre du programme de rachat d'actions
information fournie par Actusnews 22/12/2025 à 17:45

PRESENTATION AGREGEE PAR JOUR ET PAR MARCHE

Les informations détaillées sur ces opérations peuvent être consultées sur le site internet de Aubay. ( https://aubay.com/investisseurs/informations-reglementees ).

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier
(en nombre d'actions) 		Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché
LEI de l'émetteur Code ISIN
(ISO 6166) 		MIC code (ISO 10383)
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 15-Dec-25 FR0000063737 1 909 55,4698 XPAR
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 15-Dec-25 FR0000063737 734 55,3398 DXE
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 15-Dec-25 FR0000063737 136 54,8154 AQE
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 16-Dec-25 FR0000063737 398 55,5000 XPAR
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 16-Dec-25 FR0000063737 214 55,5000 DXE
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 16-Dec-25 FR0000063737 47 55,5000 TQE
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 16-Dec-25 FR0000063737 136 55,5000 AQE
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 17-Dec-25 FR0000063737 1 926 55,4661 XPAR
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 17-Dec-25 FR0000063737 858 55,4417 DXE
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 17-Dec-25 FR0000063737 48 55,5000 TQE
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 17-Dec-25 FR0000063737 134 55,4836 AQE
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 18-Dec-25 FR0000063737 2 001 55,1035 XPAR
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 18-Dec-25 FR0000063737 888 54,8480 DXE
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 18-Dec-25 FR0000063737 50 55,0000 TQE
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 18-Dec-25 FR0000063737 132 54,9000 AQE
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 19-Dec-25 FR0000063737 2 058 54,2485 XPAR
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 19-Dec-25 FR0000063737 966 54,1398 DXE
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 19-Dec-25 FR0000063737 51 54,4000 TQE
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 19-Dec-25 FR0000063737 134 54,4731 AQE

À propos de AUBAY

Aubay est une Entreprise de Services du Numérique. Aubay est présent chez les plus grands acteurs des secteurs Banque, Finance, Assurance, Industrie, Energie, Transports, Télécoms. La société compte 8 999 collaborateurs répartis dans 7 pays (France, Belgique, Luxembourg, Italie, Espagne, Portugal et Royaume-Uni). En 2024, Aubay a réalisé un chiffre d'affaires de 540,3 M€.


Euronext,
Compartment: B
ISIN
FR0000063737-AUB
Reuters
AUBT.PA
Bloomberg
AUB:FP

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : mW5tYMduYpiUnG5xY52YmZRkmWxqmJScZZbJmZZqZMmbm21kxpeUZ5mXZnJmm21s
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Transactions sur actions propres (version agrégée)

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/95686-information-reglementee-rachat-d_actions-du-15-12-2025-au-19-12-2025.pdf

AUBAY
54,900 EUR Euronext Paris +0,73%
© Actusnews.

