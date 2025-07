Aubay confirme ses objectifs annuels à périmètre constant

(AOF) - Au deuxième trimestre 2025, Aubay a réalisé un chiffre d’affaires de 132,8 millions d’euros, en croissance interne de 0,7%. " La France dépasse les attentes, tandis que l’international est conforme au plan de marche ", a commenté l'entreprise de services du numérique. Les revenus en France ont augmenté de 5,3% en données comparables à 72,1 millions d’euros tandis que ceux à l’international ont reculé de 4,4% à 60,7 millions d’euros. Sur l'ensemble du premier semestre, le chiffre d'affaires s'est élevé à 269 millions d'euros, en repli de 1,2% en données comparables.

Ce " recul uniquement dû à l'impact calendaire défavorable affectant l'ensemble des zones géographiques ", a précisé Aubay.

A périmètre constant, les objectifs sont confirmés, avec une croissance organique attendue entre 0 et 3%, et une marge opérationnelle d'activité comprise entre 8,5% et 9,5%. " Au second semestre, l'absence d'effet calendaire défavorable et la hausse des prix soutiendront la croissance du chiffre d'affaires et une meilleure rentabilité ", détaille Aubay.

En incorporant Solutec, consolidée à partir du 1er juillet 2025, dont la rentabilité à date est inférieure à celle de Aubay, le groupe anticipe un chiffre d'affaires compris entre 592 millions d'euros et 608 millions d'euros, soit une croissance publiée de 9,6% à 12,5% avec une marge opérationnelle d'activité comprise entre 8% à 9%.

A moyen terme, l'objectif est de revenir à une marge opérationnelle d'activité normative entre 8,5% et 9,5%.

